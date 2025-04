Dieser Mann landete wegen Trump im Gefängnis – nun steuert er den Zoll-Hammer

Peter Navarro, Berater von Ex-US-Präsident Trump, ist ein mächtiger Strippenzieher. (Archivbild) Bild: Keystone

Peter Navarro galt lange als Aussenseiter in der US-Politik. Nun prägt der kompromisslose Ökonom als wichtigster Wirtschaftsberater von Donald Trump die neue US-Handelspolitik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Peter Navarro gilt als ideologischer Architekt von Trumps globalem Handelskonflikt und kehrt nach Trumps Wahlsieg 2024 ins Weisse Haus zurück.

Er fordert Zölle gegen nahezu alle Länder – inklusive Verbündeter – und will die Handelsordnung der Nachkriegszeit beenden.

Trotz Kritik aus Wirtschaft und Politik wächst sein Einfluss – viele Republikaner schweigen, andere bejubeln ihn als «Märtyrer». Mehr anzeigen

Peter Navarro steht wie kaum ein anderer für Trumps radikale Kehrtwende in der US-Handelspolitik. Der 75-jährige Ökonom, früher Demokrat und Professor, heute Trump-Vertrauter, soll die treibende Kraft hinter der Zollkampagne sein, die derzeit weltweit für Unruhe sorgt – von Mexiko bis Europa. In den USA selbst sorgt sie für Jubel bei Trumps Basis, aber für Unbehagen bei Wirtschaftsexperten und Verbündeten.

Navarro, der einst für das US Peace Corps in Thailand arbeitete und später in Harvard promovierte, sah früh, was andere übersahen – zumindest aus seiner Sicht: China sei der Hauptverursacher des industriellen Niedergangs Amerikas.

Schon in den 2000er-Jahren warnte er vor Pekings Aufstieg, lange bevor es politischer Mainstream wurde. Seine Kritik war schrill, seine Bücher trugen Titel wie «Death by China». In der akademischen Welt blieb er Randfigur – bis Donald Trump auf ihn aufmerksam wurde.

Seine Loyalität brachte ihn zurück

Trump holte Navarro 2017 ins Weisse Haus, wo dieser als Direktor des neuen Amts für Handel und Industriepolitik sofort Einfluss gewann. Während andere Berater von der Wall Street versuchten, ihn zu zügeln, wurde Navarro zum Architekten der Zölle auf Stahl, Aluminium – und besonders gegenüber alles aus China. Seine Maxime: «Zuerst Zölle verhängen, dann verhandeln.»

Nach Trumps Abwahl 2020 schien auch Navarros Karriere beendet. Doch seine Loyalität zum Ex-Präsidenten – inklusive aktiver Beteiligung an der Behauptung einer gestohlenen Wahl – brachte ihn zurück. Weil er sich weigerte, vor dem Kapitol-Untersuchungsausschuss auszusagen, musste er 2024 für vier Monate ins Gefängnis. Kurz nach seiner Entlassung wurde er auf dem republikanischen Parteitag als Held gefeiert.

Mit Trumps Wiederwahl 2024 ist Navarro zurück im Zentrum der Macht – und diesmal ohne Bremser. Als Autor eines Kapitels im Strategiepapier «Project 2025» gibt er nun die Richtung vor: Zölle auf alles von überall, WTO schwächen, die US-Industrie zurückholen. Die jüngst vorgestellten Zoll-Listen, bei denen sogar Verbündete wie die Schweiz oder Deutschland massiv belastet werden sollen, tragen seine Handschrift.

«Bin jetzt Mainstream»

Navarro glaubt fest daran, dass ausländische Firmen die Kosten tragen werden – nicht US-Konsumenten. Die meisten Ökonomen sehen das aufgrund der Funktionsweise von Zöllen anders und warnen vor Inflation und einer möglichen Rezession.

Doch Trump folgt ihm weiter. Finanzminister Scott Bessent mahnt zur Mässigung, findet bei Trump jedoch kaum Gehör. Auch andere Akteure wie der Handelsbeauftragte oder der neue Wirtschaftsminister wurden von Navarro in der Radikalität überholt oder noch nicht bestätigt.

Während einige Republikaner im Parlament Navarros Kurs kritisch sehen, bleiben offene Widersprüche bislang rar. «Ich bin jetzt Mainstream», sagte Navarro kürzlich der «New York Times». Ein Zitat, dass viele Ökonomen mit Besorgnis zur Kenntnis genommen haben dürften.