Dorf führt Schweizer Ranking an Diese Nidwaldner Gemeinde hat den höchsten Anteil an Superreichen

Oliver Kohlmaier

26.10.2025

Die Gemeinde Hergiswil im Kanton Nidwalden hat den höchsten Anteil an Superreichen.
Die Gemeinde Hergiswil im Kanton Nidwalden hat den höchsten Anteil an Superreichen.
Keystone/Urs Flueeler (Archivbild)

In der Schweiz leben rund 2500 Superreiche – Tendenz stark steigend. In einer Nidwaldner Gemeinde ist der Anteil der Personen mit einem Vermögen von über 50 Millionen Franken besonders hoch.

Redaktion blue News

26.10.2025, 16:55

26.10.2025, 17:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Gemeinde Hergiswil im Kanton Nidwalden hat einer Auswertung zufolge den höchsten Anteil an Superreichen.
  • Der Kanton führt der die Rangliste insgesamt an. Hier leben 22 Personen auf 10'000 Einwohner mit einem Vermögen von mindestens 50 Millionen Franken. Es folgen Zug und Schwyz mit 19.
  • In den Kantonen Aargau, Freiburg, Jura und Neuenburg leben hingegen weniger als eine superreiche Person auf 10'000 Einwohner.
Mehr anzeigen

Hergiswil am Ufer des Vierwaldstättersees schmiegt sich malerisch an den Fuss des mächtigen Pilatus. Doch nicht nur bei der Lage sticht die Nidwaldner Gemeinde hervor. Das 6300-Einwohner-Dorf hat den höchsten Anteil an Superreichen in der Schweiz. Jeder Hundertste besitzt hier ein Vermögen von mehr als 50 Millionen Franken. 

Und auch insgesamt führt der Kanton Nidwalden die Rangliste der Superreichen laut einer Auswertung von Tamedia an. Auf 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen in dem «Steuerparadies» 22 Personen mit einem Vermögen von über 50 Millionen Franken, wie «Le Matin Dimanche» und «SonntagsZeitung» (kostenpflichtiger Inhalt) aufgrund von Daten sämtlicher kantonaler Steuerverwaltungen berichten. 

Dabei meldete Nidwalden als erster Kanton Wegzüge durch die Erbschaftssteuer-Initiative der Jusos. Finanzdirektorin Michele Blöchliger beklagt: «Bis zur Lancierung dieser Initiative verzeichneten wir regelmässig vermögende Neuzuzüger aus dem Ausland. Doch seit Monaten bleiben solche Zugänge beinahe aus.»

Schlusslichter Aargau, Freiburg, Jura und Neuenburg

In den Kantonen Zug und Schwyz ist die Dichte mit je knapp 19 Superreichen pro 10'000 Einwohnern dem Bericht zufolge etwas tiefer.

In absoluten Zahlen gebe es in den Kantonen Zürich und Genf die meisten Menschen mit einem Vermögen von mindestens 50 Millionen Franken. Dicht dahinter folgt der Kanton Waadt. In den Kantonen Aargau, Freiburg, Jura und Neuenburg leben der Auswertung zufolge hingegen weniger als eine superreiche Person auf 10'000 Einwohnern.

Die Zahl der Superreichen in der Schweiz stieg laut Schätzungen der eidgenössischen Steuerverwaltung seit 2005 von 760 auf 2500 Personen.

Ein Küstenpark grösser als der Hyde Park, der höchste Wohnturm Griechenlands und grüne Visionen – das Stadtprojekt «The Ellinikon» in Athen will Vorbild sein. Doch die luxuriöse Ausrichtung stösst auch auf Kritik.

04.08.2025

