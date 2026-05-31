Doch ein Darlehen?Dokumente stellen zentralen Vorwurf gegen Pierin Vincenz infrage
Noemi Hüsser
31.5.2026
Neue Dokumente könnten einen zentralen Anklagepunkt im Fall Pierin Vincenz ins Wanken bringen. Sie deuten darauf hin, dass eine Zahlung tatsächlich als Darlehen gedacht war – und nicht als Gewinn aus einer Firmenbeteiligung.
Neue Dokumente stellen laut der «NZZ am Sonntag» einen zentralen Vorwurf im Fall Pierin Vincenz infrage. Chats, E-Mails und Entwürfe für Darlehensverträge würden darauf hindeuten, dass eine Zahlung von 2,9 Millionen Franken des ehemaligen Aduno-Chefs Beat Stocker an Vincenz ein echtes Darlehen und kein verdeckter Erlös aus einer Firmenbeteiligung gewesen sei.
Die nun aufgetauchten Unterlagen seien damals nicht berücksichtigt worden und fehlten in den Gerichtsakten. Der Anwalt von Stocker habe die Dokumente inzwischen als Beweisanträge beim Zürcher Obergericht eingereicht. Dieses werde den Fall im Berufungsverfahren ab August neu beurteilen.