Werden Benzin und Diesel bald günstiger?

Donald Trump will mehr Öl und Gas fördern, um dadurch den Ölpreis zu senken und die US-Wirtschaft zu fördern. Ist das umsetzbar? Und wenn ja, sinken dann auch die Spritpreise?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump will durch Senkung des Ölpreises die Wirtschaft ankurbeln.

Sinken bald auch die Kosten für Benzin und Diesel?

Sind die Pläne des US-Präsidenten realistisch?

Saudi-Arabien und andere erdölexportierende Länder haben bei der Ölpreis-Bestimmung ein Wörtchen mitzureden.

Donald Trump will den Ölpreis deutlich senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Konkrete Zahlen nannte der Handelsberater des US-Präsidenten, Peter Navarro, die Tage in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender «Fox News». Demnach würde ein Preis von weniger als 50 US-Dollar für einen Barrel Rohöl (159 Liter) ausreichen, um die Inflation um mindestens einen Prozentpunkt zu senken. Wie würde diese Entwicklung Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz zu spüren bekommen? Und: Sind Trumps Pläne überhaupt realistisch?

Derzeit liegt der Preis für einen Barrel Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) bei 68 Dollar. Bis 50 Dollar wäre es also noch ein weiter Weg. Sollte Trump sein Ziel dennoch erreichen, welche Auswirkungen hätte das etwa auf die Preise für Benzin und Diesel? Und wann würden sich die Auswirkungen bemerkbar machen? ZKB-Anlagestratege Simon Lustenberger dämpft die Erwartungen: «Gegen unten passieren Preisanpassungen zögerlicher als nach oben», sagt er gegenüber «20 Minuten».

Wie viel würde Benzin und Diesel kosten?

Aber unabhängig von der Zeitfrage: Auf welches Niveau würden die Benzin- und Dieselpreise fallen, sollte Trump sein Ziel erreichen? Erich Schwizer, Automobilingenieur beim Mobilitätsclub Touring Club Suisse (TCS), schätzt, dass sich bei 50 Dollar für ein Fass WTI-Rohöl die Kosten für Benzin Bleifrei 95 bei durchschnittlich 1.65 Franken pro Liter einpendeln würden. Derzeit schlägt ein Liter Benzin dieser Sorte laut TCS mit etwa 1,72 Franken zu Buche. Diesel würde bei diesem Szenario von derzeit 1,84 Franken auf 1,75 Franken fallen.

Das wäre erfreulich für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sind aber Trumps Pläne umsetzbar? Zwar hat der US-Präsident als eine seiner ersten Amtshandlungen per Dekret erlaubt, die Öl- und Gasbohrungen in den USA auch auf die Küstengewässer auszuweiten. Aber: Im Boot der Öl-Förderer und Ölpreis-Lenker befinden sich nicht nur die USA. Sondern etwa auch die Staaten, die der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) angehören, allen voran Saudi-Arabien. Und die liessen schwerlich mit sich verhandeln – entgegen der Ankündigung Trumps auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar, die OPEC-Länder bitten zu wollen, die Kosten für Öl zu senken.

Steine im Weg

Der Auffassung ist auch ZKB-Experte Lustenberger, und verweist auf den Hindernisfaktor Saudi-Arabien. Das Land benötige im laufenden Jahr einen Preis von 85 Dollar pro Ölfass, um mit den Einnahmen einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Hinzu kommt: Auch Russlands Ölwirtschaft steht den Plänen Trumps quer. Dort liegen die Produktionskosten für ein Barrel Öl weitaus niedriger als in den USA, laut dem Centre for Research on Energy and Clean Air bei durchschnittlich 15 Dollar. «Ein Ölpreis von 50 Dollar», sagt Lustenberger, «wäre für viele Produzenten in den USA nicht kostendeckend.»