Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in der Schweiz weiterhin gross. Doch für viele Haushalte wird dieser Traum zunehmend zur finanziellen Herausforderung. Eine aktuelle Analyse der Grossbank UBS zeigt, dass sich Wohneigentum zwar langfristig oft günstiger als Miete rechnet – der Einstieg jedoch immer schwieriger wird.
Noch vergleichsweise günstige Möglichkeiten finden sich vor allem in ländlicheren Regionen. Entlang des Juras, im Wallis oder im Norden des Tessins ist Wohneigentum eher finanzierbar. Auch Kantone wie Thurgau, Appenzell oder Schaffhausen bieten punktuell Chancen für Käufer mit begrenztem Budget.
Gleichzeitig bleibt das Angebot knapp. Zwar kommen zusätzliche Mietwohnungen auf den Markt, doch der Effekt bleibt begrenzt. Die Bautätigkeit entwickelt sich nur moderat, und neue Projekte gehen zurück. Entsprechend bleibt die Nachfrage höher als das Angebot.
Parallel dazu zeigt sich ein klarer Trend: Eigentümer investieren zunehmend in Umbauten und Renovationen. In den vergangenen Jahren hat sich das Investitionsvolumen in diesem Bereich deutlich erhöht. Besonders in Städten führt das dazu, dass sanierte Wohnungen oft im höheren Preissegment angeboten werden.
Für viele Wohnungssuchende verschärft sich die Lage dadurch zusätzlich. Während im Luxussegment teilweise ein Überangebot entsteht, bleibt günstiger Wohnraum knapp. Die Folge: Die Angebotsmieten steigen weiter, und Leerstände gehen leicht zurück.
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