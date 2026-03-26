In der Schweiz wird der Kauf eines Eigenheims teurer und teurer. (Symbolbild) sda

Der Traum vom Eigenheim lebt – doch für viele bleibt er unerreichbar. Eine neue UBS-Studie zeigt: In der Schweiz wird Wohneigentum immer teurer, während bezahlbare Regionen rar sind.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wohneigentum ist für Normalverdiener nur noch in rund 17 Prozent der Schweizer Gemeinden erschwinglich.

Die Immobilienpreise steigen auch 2026 weiter, während das Angebot nur leicht zunimmt.

Ein Boom bei Renovationen treibt zusätzlich die Preise im oberen Segment nach oben. Mehr anzeigen

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in der Schweiz weiterhin gross. Doch für viele Haushalte wird dieser Traum zunehmend zur finanziellen Herausforderung. Eine aktuelle Analyse der Grossbank UBS zeigt, dass sich Wohneigentum zwar langfristig oft günstiger als Miete rechnet – der Einstieg jedoch immer schwieriger wird.

Grund dafür sind steigende Preise und strengere Finanzierungsbedingungen. Eine durchschnittliche Eigentumswohnung mit rund 100 Quadratmetern Wohnfläche ist für Haushalte mit mittlerem Einkommen nur noch in etwa 17 Prozent aller Gemeinden erschwinglich. In grossen Teilen der Deutschschweiz ist der Kauf für viele faktisch ausser Reichweite geraten.

Noch vergleichsweise günstige Möglichkeiten finden sich vor allem in ländlicheren Regionen. Entlang des Juras, im Wallis oder im Norden des Tessins ist Wohneigentum eher finanzierbar. Auch Kantone wie Thurgau, Appenzell oder Schaffhausen bieten punktuell Chancen für Käufer mit begrenztem Budget.

Angebot bleibt weiterhin knapp

Eine grundlegende Entspannung auf dem Immobilienmarkt ist jedoch nicht in Sicht. Zwar dürfte die wirtschaftliche Unsicherheit die Nachfrage leicht bremsen, doch die Preise ziehen weiter an. Für 2026 erwarten die Experten einen Anstieg von rund 3,5 Prozent bei Eigentumswohnungen und etwa 2,5 Prozent bei Einfamilienhäusern.

Gleichzeitig bleibt das Angebot knapp. Zwar kommen zusätzliche Mietwohnungen auf den Markt, doch der Effekt bleibt begrenzt. Die Bautätigkeit entwickelt sich nur moderat, und neue Projekte gehen zurück. Entsprechend bleibt die Nachfrage höher als das Angebot.

Parallel dazu zeigt sich ein klarer Trend: Eigentümer investieren zunehmend in Umbauten und Renovationen. In den vergangenen Jahren hat sich das Investitionsvolumen in diesem Bereich deutlich erhöht. Besonders in Städten führt das dazu, dass sanierte Wohnungen oft im höheren Preissegment angeboten werden.

Für viele Wohnungssuchende verschärft sich die Lage dadurch zusätzlich. Während im Luxussegment teilweise ein Überangebot entsteht, bleibt günstiger Wohnraum knapp. Die Folge: Die Angebotsmieten steigen weiter, und Leerstände gehen leicht zurück.

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