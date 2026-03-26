  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue UBS-Analyse zeigt Nur in wenigen Regionen ist ein Eigenheim noch bezahlbar

SDA

26.3.2026 - 09:35

In der Schweiz wird der Kauf eines Eigenheims teurer und teurer. (Symbolbild)
In der Schweiz wird der Kauf eines Eigenheims teurer und teurer. (Symbolbild)
sda

Der Traum vom Eigenheim lebt – doch für viele bleibt er unerreichbar. Eine neue UBS-Studie zeigt: In der Schweiz wird Wohneigentum immer teurer, während bezahlbare Regionen rar sind.

Keystone-SDA

26.03.2026, 09:35

26.03.2026, 09:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wohneigentum ist für Normalverdiener nur noch in rund 17 Prozent der Schweizer Gemeinden erschwinglich.
  • Die Immobilienpreise steigen auch 2026 weiter, während das Angebot nur leicht zunimmt.
  • Ein Boom bei Renovationen treibt zusätzlich die Preise im oberen Segment nach oben.
Mehr anzeigen

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in der Schweiz weiterhin gross. Doch für viele Haushalte wird dieser Traum zunehmend zur finanziellen Herausforderung. Eine aktuelle Analyse der Grossbank UBS zeigt, dass sich Wohneigentum zwar langfristig oft günstiger als Miete rechnet – der Einstieg jedoch immer schwieriger wird.

Grund dafür sind steigende Preise und strengere Finanzierungsbedingungen. Eine durchschnittliche Eigentumswohnung mit rund 100 Quadratmetern Wohnfläche ist für Haushalte mit mittlerem Einkommen nur noch in etwa 17 Prozent aller Gemeinden erschwinglich. In grossen Teilen der Deutschschweiz ist der Kauf für viele faktisch ausser Reichweite geraten.

Noch vergleichsweise günstige Möglichkeiten finden sich vor allem in ländlicheren Regionen. Entlang des Juras, im Wallis oder im Norden des Tessins ist Wohneigentum eher finanzierbar. Auch Kantone wie Thurgau, Appenzell oder Schaffhausen bieten punktuell Chancen für Käufer mit begrenztem Budget.

Angebot bleibt weiterhin knapp

Eine grundlegende Entspannung auf dem Immobilienmarkt ist jedoch nicht in Sicht. Zwar dürfte die wirtschaftliche Unsicherheit die Nachfrage leicht bremsen, doch die Preise ziehen weiter an. Für 2026 erwarten die Experten einen Anstieg von rund 3,5 Prozent bei Eigentumswohnungen und etwa 2,5 Prozent bei Einfamilienhäusern.

Gleichzeitig bleibt das Angebot knapp. Zwar kommen zusätzliche Mietwohnungen auf den Markt, doch der Effekt bleibt begrenzt. Die Bautätigkeit entwickelt sich nur moderat, und neue Projekte gehen zurück. Entsprechend bleibt die Nachfrage höher als das Angebot.

Studie deckt auf. Hier scheitert die Schweiz am Traum vom Eigenheim

Studie deckt aufHier scheitert die Schweiz am Traum vom Eigenheim

Parallel dazu zeigt sich ein klarer Trend: Eigentümer investieren zunehmend in Umbauten und Renovationen. In den vergangenen Jahren hat sich das Investitionsvolumen in diesem Bereich deutlich erhöht. Besonders in Städten führt das dazu, dass sanierte Wohnungen oft im höheren Preissegment angeboten werden.

Für viele Wohnungssuchende verschärft sich die Lage dadurch zusätzlich. Während im Luxussegment teilweise ein Überangebot entsteht, bleibt günstiger Wohnraum knapp. Die Folge: Die Angebotsmieten steigen weiter, und Leerstände gehen leicht zurück.

Mehr Videos aus dem Ressort

Mietkauf: Ohne Eigenkapital zum Traumhaus, klappt das tatsächlich?

Mietkauf: Ohne Eigenkapital zum Traumhaus, klappt das tatsächlich?

Während die Preise auf dem Eigenheim-Markt durch die Decke gehen und notwendiges Eigenkapital immer mehr zum Problem wird, soll «Mietkauf» eine Alternative zum klassischen Immobilienkauf bieten. Die Vor- und Nachteile erklären wir im Video.

10.09.2021

Meistgelesen

«Unsere Welt bricht auseinander», warnt der Schweizer Nato-Botschafter
Bilder zeigen heftigen Schneefall im Flachland +++ Hier warnt der Bund jetzt
Camille Rast lässt Loïc Meillard und Franjo von Allmen hinter sich – Odermatt bleibt unantastbar
SPD-Politiker greift AfD an – dann verliert er live im TV die Kontrolle
Zürcher FDP-Politikerin findet keine Wohnung – und muss auf Amt verzichten

Mehr aus dem Ressort

Banken. UBS-Experten erwarten keine Entspannung auf Wohnungsmarkt

BankenUBS-Experten erwarten keine Entspannung auf Wohnungsmarkt

«13. Rente hilft nicht». Neue Pro-Senectute-Chefin stellt AHV infrage

«13. Rente hilft nicht»Neue Pro-Senectute-Chefin stellt AHV infrage

Banken. BLKB schreibt tiefere Gewinnzahlen nach Radicant-Debakel

BankenBLKB schreibt tiefere Gewinnzahlen nach Radicant-Debakel