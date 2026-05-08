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Hypotheken-Wende läuft Unter der Oberfläche des Immo-Marktes braut sich etwas zusammen

SDA

8.5.2026 - 09:05

Eigenheime sind gefragt. (Symbolbild)
Eigenheime sind gefragt. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn

Die Abschaffung des Eigenmietwerts dürfte den Schweizer Hypothekarmarkt spürbar verändern. Viele Hauseigentümer planen zwar zusätzliche Rückzahlungen – doch die tiefen Zinsen bremsen den Drang zur schnellen Amortisation.

Keystone-SDA

08.05.2026, 09:05

08.05.2026, 09:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Abschaffung des Eigenmietwerts wollen weniger Schweizer ihre Hypothek zurückzahlen als noch vor der Abstimmung angekündigt.
  • Als Hauptgrund gelten die weiterhin tiefen Hypothekarzinsen.
  • Experten rechnen dennoch mit Amortisationen in Milliardenhöhe und einem gebremsten Wachstum des Hypothekarmarkts.
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Die Abschaffung des Eigenmietwerts dürfte das Wachstum des Schweizer Hypothekarmarktes dämpfen. Laut einer Umfrage plant noch rund jede vierte befragte Person mit Hypothek, diese nach Inkrafttreten der Reform teilweise oder vollständig zu amortisieren.

Vor der Volksabstimmung vom September 2025 waren es sogar 34 Prozent der Befragten gewesen. Nach Annahme der Vorlage sank dieser Anteil auf 27 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Freitag zur Umfrage von Moneypark und Helvetia heisst. Gleichzeitig stieg der Anteil jener, die keine Amortisation planen, auf 29 Prozent.

Als wichtigster Grund gegen eine Amortisation nannten 51 Prozent der Befragten die tiefen Hypothekarzinsen. Bislang seien am Markt aber noch keine Auswirkungen erhöhter Rückzahlungen sichtbar, hiess es weiter.

Moneypark schätzt, dass in den ersten fünf Jahren nach Abschaffung des Eigenmietwerts per Steuerjahr 2029 Hypotheken im Umfang von 30 bis 80 Milliarden Franken amortisiert werden könnten. Das jährliche Wachstum des Hypothekarmarktes von zuletzt rund 3 Prozent könnte dadurch teilweise kompensiert werden.

Regional zeigen sich Unterschiede: In der Westschweiz stieg die Rückzahlungsabsicht leicht, während sie in der Deutschschweiz zurückging.

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