Harte Zeiten auch wegen Trumps Zollkrieg: Brusa Hypower in Heerbrugg kündigte am Dienstag den Abbau von 50 bis zu 70 Stellen an. (Archivbild) Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Schweizer Finanzchefs blicken laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte nicht gerade optimistisch in die Zukunft. Viele gehen angesichts des starken Schweizer Frankens und den US-Zöllen von einer Verlagerung von hiesigen Arbeitsplätzen ins Ausland aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Finanzchefs blicken laut einer neuen Umfrage wenig optimistisch in die Zukunft.

Viele gehen angesichts des starken Schweizer Frankens und den US-Zöllen von einer Verlagerung von hiesigen Arbeitsplätzen ins Ausland aus.

Gleichzeitig rechnen ähnlich viele Finanzchefs (35 Prozent) damit, dass die Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen dafür ins Ausland anwachsen wird. Mehr anzeigen

So geht laut der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage unter 119 Schweizer Finanzverantwortlichen gut ein Drittel davon aus, dass sich die Konjunktur negativ oder sogar sehr negativ entwickelt. Nur 24 Prozent sind positiv oder sehr positiv gestimmt.

Dass der starke Franken und die im August eingeführten US-Einfuhrzölle von 39 Prozent auf verschiedene Schweizer Exporte den Wirtschaftsstandort unter Druck setzen, zeigt sich laut Deloitte auch in der Personalplanung.

Denn mehr als ein Drittel der befragten CFOs (37 Prozent) erwartet, dass ihr Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten in der Schweiz Stellen abbauen wird. Gleichzeitig rechnen ähnlich viele Finanzchefs (35 Prozent) damit, dass die Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen dafür ins Ausland anwachsen wird.