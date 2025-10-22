  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trumps Zollhammer, starker Franken Ein Drittel der Schweizer Finanzchefs plant Stellenabbau und Verlagerung von Jobs ins Ausland

SDA

22.10.2025 - 06:13

Harte Zeiten auch wegen Trumps Zollkrieg: Brusa Hypower in Heerbrugg kündigte am Dienstag den Abbau von 50 bis zu 70 Stellen an. (Archivbild)
Harte Zeiten auch wegen Trumps Zollkrieg: Brusa Hypower in Heerbrugg kündigte am Dienstag den Abbau von 50 bis zu 70 Stellen an. (Archivbild)
Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Schweizer Finanzchefs blicken laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte nicht gerade optimistisch in die Zukunft. Viele gehen angesichts des starken Schweizer Frankens und den US-Zöllen von einer Verlagerung von hiesigen Arbeitsplätzen ins Ausland aus.

Keystone-SDA

22.10.2025, 06:13

22.10.2025, 06:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Finanzchefs blicken laut einer neuen Umfrage wenig optimistisch in die Zukunft.
  • Viele gehen angesichts des starken Schweizer Frankens und den US-Zöllen von einer Verlagerung von hiesigen Arbeitsplätzen ins Ausland aus.
  • Gleichzeitig rechnen ähnlich viele Finanzchefs (35 Prozent) damit, dass die Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen dafür ins Ausland anwachsen wird.
Mehr anzeigen

So geht laut der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage unter 119 Schweizer Finanzverantwortlichen gut ein Drittel davon aus, dass sich die Konjunktur negativ oder sogar sehr negativ entwickelt. Nur 24 Prozent sind positiv oder sehr positiv gestimmt.

Dass der starke Franken und die im August eingeführten US-Einfuhrzölle von 39 Prozent auf verschiedene Schweizer Exporte den Wirtschaftsstandort unter Druck setzen, zeigt sich laut Deloitte auch in der Personalplanung.

Denn mehr als ein Drittel der befragten CFOs (37 Prozent) erwartet, dass ihr Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten in der Schweiz Stellen abbauen wird. Gleichzeitig rechnen ähnlich viele Finanzchefs (35 Prozent) damit, dass die Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen dafür ins Ausland anwachsen wird.

Unternehmen gehen unterschiedlich mit dem Zollhammer um

Unternehmen gehen unterschiedlich mit dem Zollhammer um

Erste Schweizer Unternehmen haben aufgrund der US-Zölle Kurzarbeit vorangemeldet. Im Juli wurden gemäss dem Bund insgesamt zwölf solche Voranmeldungen bereits genehmigt.

14.08.2025

Meistgelesen

Trump lädt sich offenbar selbst ans WEF in Davos ein +++ «Nazi-Ader»: Trump-Kandidat für Aufsichtsbehörde zieht zurück
Wie legal ist Trumps Karibik-Kreuzzug gegen Drogenkartelle?
43 Treffer am Champions-League-Dienstag – Arsenal und Inter mit klaren Siegen, PSG zerlegt Bayer
Trump zu abgesagtem Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen» +++ Moskau feuert ballistische Raketen auf Kiew ab
Dieser Single-Landwirt ist der neue Liebling bei «Bauer sucht Frau»

Mehr zu Trump-Zöllen

«Herausforderndes Marktumfeld». Brusa Hypower baut in der Ostschweiz bis zu 70 Stellen ab

«Herausforderndes Marktumfeld»Brusa Hypower baut in der Ostschweiz bis zu 70 Stellen ab

Börsen-Geschehen im Überblick. Leicht rückläufige Uhrenexporte im September +++ Euro fällt zum Franken auf neues Allzeittief

Börsen-Geschehen im ÜberblickLeicht rückläufige Uhrenexporte im September +++ Euro fällt zum Franken auf neues Allzeittief

Nach 60 Jahren ist Schluss. Trumps Zollhammer trifft Berner Maschinenbauer – 80 Angestellte verlieren Job

Nach 60 Jahren ist SchlussTrumps Zollhammer trifft Berner Maschinenbauer – 80 Angestellte verlieren Job