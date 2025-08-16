  1. Privatkunden
Künstliche Intelligenz Elon Musk droht Apple mit Klage wegen Wettbewerbsverzerrung

Jan-Niklas Jäger

16.8.2025

Elon Musk ist die Behandlung seiner Apps in Apples App Store ein Dorn im Auge. (Archivbild)
Elon Musk ist die Behandlung seiner Apps in Apples App Store ein Dorn im Auge. (Archivbild)
Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Elon Musk glaubt, seine Chatbot-App Grok würde im App Store mit Absicht benachteiligt. Jetzt droht der Tech-Milliardär Apple damit, vor Gericht zu ziehen.

Jan-Niklas Jäger

16.08.2025, 21:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Elon Musk hat Apple mit einer Klage gedroht.
  • Musk glaubt, dass der Konzern Apps seiner Firmen bewusst weniger prominent in seinem App Store platziert.
  • Vor allem die prominente Platzierung von ChatGPT stört Musk, dessen Firma xAI mit Grok einen eigenen Chatbot entwickelt hat.
Mehr anzeigen

Elon Musk glaubt, dass die Apps seiner Firmen von Apple bewusst bei der Platzierung und Bewerbung im App Store benachteiligt werden. In erster Linie geht es Musk um Grok, eine App, die mit künstlicher Intelligenz gefütterte Chatbot-Apps anbietet und von Musks Firma xAI hergestellt wird.

Deutlich prominenter platziert als Grok ist der Marktführer auf dem Gebiet des KI-Chats, ChatGPT. Weil Apple ein Abkommen mit ChatGPT-Hersteller OpenAI hat, dass dem Konzern dabei helfen soll, eigene KI-Produkte zu optimieren, wittert Musk Wettbewerbsverzerrung – und droht mit «unmittelbaren» rechtlichen Schritten.

OpenAI-Chef reagiert mit Sarkasmus

Am Montagabend ging der Unternehmer zum zunächst nur schriftlichen Angriff über. «Apple benimmt sich, als würde es OpenAI gehören», kommentierte er auf seinem Kurznachrichtendienst X etwa den Beitrag eines Users, der sich über die Überpräsenz von ChatGPT im App Store beschwert. In einem weiteren Post fragte er den Konzern, warum er sowohl X als auch Grok eine Aufnahme in der «Must Have»-Kategorie verweigere.

Vom Vertrauten zur Gefahr. Elon Musk war Trumps Mann fürs Grobe – jetzt will ihn keiner mehr sehen

Vom Vertrauten zur GefahrElon Musk war Trumps Mann fürs Grobe – jetzt will ihn keiner mehr sehen

Musk glaubt, die Popularität beider Apps müsse eine prominentere Platzierung in Apples Download-Store gewährleisten. X, vormals bekannt als Twitter, das Musk 2022 aufkaufte, sei die populärste Nachrichten-App und Grok die fünft beliebteste App überhaupt – ChatGPT jedoch befindet sich dort auf den ersten Platz.

OpenAI-Chef Sam Altman reagierte auf Musks Vorwürfe mit einem sarkastischen Konter. «Das ist eine bemerkenswerte Behauptung, wenn man bedenkt, was Elon vorgeworfen wird, zu tun, um X so zu manipulieren, dass er selbst und seine eigenen Firmen profitieren», schrieb Altman auf X. Ausserdem nutze Musk X, um Konkurrenten und «Menschen, die er nicht mag» bewusst zu schaden.

Mehr zum Thema

Burger und Pommes bei Musk. Das erste Tesla-Restaurant sieht aus wie ein «Futurama»-Lokal

Burger und Pommes bei MuskDas erste Tesla-Restaurant sieht aus wie ein «Futurama»-Lokal

«Das wird schwer zu reparieren sein». So verheerend sind die Folgen von Musks Kahlschlag

«Das wird schwer zu reparieren sein»So verheerend sind die Folgen von Musks Kahlschlag

«Veröffentliche die Akten – wie versprochen». Epstein-Skandal fliegt Trump um die Ohren – Musk sorgt für Zündstoff

«Veröffentliche die Akten – wie versprochen»Epstein-Skandal fliegt Trump um die Ohren – Musk sorgt für Zündstoff

