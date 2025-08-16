Elon Musk glaubt, dass die Apps seiner Firmen von Apple bewusst bei der Platzierung und Bewerbung im App Store benachteiligt werden. In erster Linie geht es Musk um Grok, eine App, die mit künstlicher Intelligenz gefütterte Chatbot-Apps anbietet und von Musks Firma xAI hergestellt wird.
Deutlich prominenter platziert als Grok ist der Marktführer auf dem Gebiet des KI-Chats, ChatGPT. Weil Apple ein Abkommen mit ChatGPT-Hersteller OpenAI hat, dass dem Konzern dabei helfen soll, eigene KI-Produkte zu optimieren, wittert Musk Wettbewerbsverzerrung – und droht mit «unmittelbaren» rechtlichen Schritten.
OpenAI-Chef reagiert mit Sarkasmus
Am Montagabend ging der Unternehmer zum zunächst nur schriftlichen Angriff über. «Apple benimmt sich, als würde es OpenAI gehören», kommentierte er auf seinem Kurznachrichtendienst X etwa den Beitrag eines Users, der sich über die Überpräsenz von ChatGPT im App Store beschwert. In einem weiteren Post fragte er den Konzern, warum er sowohl X als auch Grok eine Aufnahme in der «Must Have»-Kategorie verweigere.
Musk glaubt, die Popularität beider Apps müsse eine prominentere Platzierung in Apples Download-Store gewährleisten. X, vormals bekannt als Twitter, das Musk 2022 aufkaufte, sei die populärste Nachrichten-App und Grok die fünft beliebteste App überhaupt – ChatGPT jedoch befindet sich dort auf den ersten Platz.
OpenAI-Chef Sam Altman reagierte auf Musks Vorwürfe mit einem sarkastischen Konter. «Das ist eine bemerkenswerte Behauptung, wenn man bedenkt, was Elon vorgeworfen wird, zu tun, um X so zu manipulieren, dass er selbst und seine eigenen Firmen profitieren», schrieb Altman auf X. Ausserdem nutze Musk X, um Konkurrenten und «Menschen, die er nicht mag» bewusst zu schaden.
