Emmi führt bei der Caffè-Latte-Produktereihe eine vollständig recyclingfähige Verpackungslösung und ein neues Design ein. Keystone

Emmi führt bei seinen Caffè-Latte-Bechern ein neues Verpackungsdesign ein. Die Änderung betrifft den Standard 230-Milliliter-Becher aller Caffè-Latte-Sorten und macht diesen vollständig recyclebar.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Emmi stellt den 230-ml-Caffè-Latte-Becher auf ein vollständig recyclebares System um.

Aluminium und PET-Ummantelung entfallen dank neuer Verpackungstechnologie.

Parallel modernisiert Emmi das Design und verbessert die Handhabung. Mehr anzeigen

Die neue Verpackung basiert auf der sogenannten «In-Mould-Labeling»-Technologie (IML), wodurch die bisher verwendete bedruckte PET-Ummantelung entfällt. Zusammen mit einem neuen Deckel ohne Aluminium-Platine werde der Becher damit vollständig recyclingfähig, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Auch die Handhabung sei überarbeitet worden. Der fest verbundene Deckel mit Lasche verbessere den Schutz der Trinköffnung und erhöhe die Auslaufsicherheit unterwegs.

Parallel dazu modernisiert Emmi das Erscheinungsbild der Marke. Einheitliche Gestaltungselemente über alle Sorten hinweg sollen die Wiedererkennbarkeit stärken. Zudem würden Sortenbezeichnungen und Produktinformationen auf der Vorderseite klarer hervorgehoben.

Das neue Verpackungskonzept ist in der Schweiz ab diesem Monat erhältlich. Der europaweite Rollout startet laut der Mitteilung im Juni.

Die Emmi-Caffè-Latte-Reihe zählt zu Emmis wichtigsten Markenprodukten. Der Ready-to-Drink-Kaffee zählt zu den Wachstumstreibern des Konzerns.