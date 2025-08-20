Emmi-Chefin Ricarda Demarmels hat angesichts der weltwirtschaftlichen Turbulenzen rund um die US-Zölle die Politik hierzulande zu einer Stärkung des Standorts Schweiz aufgerufen. Für Emmi wiegen die Wechselkurseffekte schwerer als die direkten US-Zölle.
«Als Schweizerin bin ich besorgt, weil der Standort Schweiz massiv an Wettbewerbsfähigkeit eingebüsst hat», sagte Demarmels im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. So müsse Emmi angesichts des starken Frankens und des schwächeren Dollars einen Wechselkurseinfluss von zehn Prozent hinnehmen. Auf Gewinnstufe fielen deswegen zweistellige Millionenbeträge weg. «Das wird sich auch im zweiten Halbjahr durchziehen.»
«Die Kosten sind massiv gestiegen»
«Die Schweizer Politik ist gefordert, dass man jetzt die Standortfaktoren und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt», sagte Demarmels, «denn die Kosten, um aus der Schweiz heraus Geschäfte zu machen, sind massiv gestiegen.»
Die Emmi-Chefin regt an, die Schweiz sollte beispielsweise überdenken, ob die OECD-Mindeststeuer für Grossfirmen tatsächlich umgesetzt werden soll, nachdem selbst die USA ausgestiegen seien. Die Schweiz müsse zudem den administrativen Aufwand für Firmen reduzieren, die Kosten für Energie senken, bei den Klimazielen die «richtige Phasierung» finden und mittels Handelsabkommen neue Marktzugänge sichern.
Firmen in der Schweiz, die international tätig seien, würden schliesslich einen grossen Wertschöpfungsbeitrag für das Land leisten, sagte Demarmels. Diese machten zwar nur 4 Prozent aller Unternehmen im Land aus, würden aber 25 Prozent der Arbeitsplätze und über ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes generieren, betonte die Emmi-CEO.
Emmi ist mit einem blauen Auge davon gekommen
Was die direkten US-Zölle betrifft, so kam Emmi bisher mit einem blauen Auge davon. Emmi sei mit einem dezentralen, überwiegend lokal produzierenden Geschäftsmodell und einem gut diversifizierten Portfolio über zahlreiche internationale Märkte gut aufgestellt, sagte Demarmels.
Die USA zählen neben der Schweiz, Brasilien und Chile zu Emmis wichtigsten Märkten. In den USA produziert das Unternehmen 85 Prozent lokal. Emmi generiert in den USA rund 700 Millionen Franken Umsatz und beschäftigt 1200 Mitarbeitende.
Den Zoll im Frühling sowie den Zollhammer von August gab Emmi eins zu eins mit Preiserhöhungen an die Kunden weiter. Emmi exportiert primär Schweizer Käsespezialitäten wie etwa Gruyère in die USA. Absatzverluste könnten mit lokalen Produkten etwas aufgefangen werden. Die Region Amerika legte im vergangenen Halbjahr organisch um 8,3 Prozent zu.
STORY: Vor dem mit Spannung erwarteten Ukraine-Gipfel in Washington haben sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax verlor zur Eröffnung am Montag 0,3 Prozent auf 24.299 Punkte, hielt sich aber in Schlagdistanz zu seinem jüngsten Rekordhoch. Tim Oechsner, Steubing AG «Die Börse verarbeitet das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin vom Freitag. Die Ölpreise sind leicht fester heute Morgen im Handel und ohne konkrete Waffenruhe und ohne konkretes Friedensabkommen seitens des Kremlns sind natürlich auch die Rüstungsaktien im frühen Handel wieder gesucht. Renk, Hensold und Rheinmetall entsprechend leicht fester heute Morgen im frühen Handel.» Für Montag sind Gespräche des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weissen Haus geplant. Dabei wird Selenskyj von führenden europäischen Politikern begleitet, darunter auch Kanzler Friedrich Merz. Für die Anleger steht aber nicht nur die Geopolitik im Fokus. «Wie geht es auch weiter an der Zinssenkungsfront? Die Anleger werden am Freitag nach Jackson Hole schauen, wo entsprechend US-Notenbankchef Jerome Powell eine Rede halten wird und Signale senden wird, wann und wie die erste Leitzinssenkung an den Märkten erwartet wird.» Bei den Einzelwerten stach SMA Solar mit einem Kursplus von 6,5 Prozent heraus. Die neuen US-Regelungen zur Förderung von Ökostrom-Projekten seien weniger restriktiv als befürchtet, schrieb der Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies. Das US-Finanzministerium hatte die Richtlinien am späten Freitagabend (MESZ) vorgelegt.
18.08.2025
Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus
STORY: Zeremonie im Weissen Haus am Freitag. Aserbaidschan und Armenien haben unter Vermittlung der USA ein Friedensabkommen unterzeichnet, das die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern nach Jahrzehnten des Konflikts stärken soll. An der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan sagte US-Präsident Donald Trump, die beiden verfeindeten Staaten hätten sich verpflichtet, die Kämpfe einzustellen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und die territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren. «Das ist wirklich eine grosse Freude für mich», so Trump. Alijew und Paschinjan würdigten Trumps Rolle und kündigten an, ihn für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Das Abkommen sichert den USA exklusive Rechte für einen strategischen Transitkorridor durch den Südkaukasus. Dieser soll nach US-Angaben den Export von Energie und anderen Rohstoffen erleichtern. Die USA hätten zudem mit beiden Ländern separate Vereinbarungen zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Handel und Technologie unterzeichnet, sagte Trump. Beschränkungen für die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Aserbaidschan seien aufgehoben worden. Sollte das Abkommen Bestand haben, wäre das ein Erfolg für die Trump-Regierung und dürfte Russland, das die Region als Teil seiner Einflusssphäre betrachtet, verärgern. Schon in der kommenden Woche sollen der russische Präsident Wladimir Putin und Trump zu Gesprächen in Alaska zusammenkommen. Dabei soll es um die Beendigung von Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine gehen.
09.08.2025
Preisrutsch bei E-Autos: Abstand zu Verbrennern schrumpft
Der Abstand zwischen E-Auto und Verbrenner schrumpft: Der Preisunterschied der beliebtesten Modelle liegt aktuell unter 3.000 Euro – halb so viel wie noch vor einem Jahr. Das zeigt eine Analyse von Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer.
Grund sind sinkende Listenpreise und steigende Rabatte bei E-Autos, während Verbrenner teurer werden und weniger Rabatt bieten. Konkret liegen die durchschnittlichen Rabattniveaus bei Verbrennern und Stromern derzeit praktisch gleichauf bei gut 17 Prozent.
08.08.2025
Dax leicht im Minus – Ukraine-Gipfel im Fokus
Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus
Preisrutsch bei E-Autos: Abstand zu Verbrennern schrumpft