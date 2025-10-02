Tesla verbucht einen Verkaufsrekord. Patrick Pleul/dpa

Tesla hat im dritten Quartal so viele Autos verkauft wie noch nie – dank eines Subventions-Endspurts in den USA. Doch Experten zweifeln, ob der Trend anhält.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tesla steigerte die Auslieferungen im dritten Quartal um 7,4 Prozent auf knapp 500'000 Fahrzeuge.

Der Schub kam durch das Auslaufen der US-Steuergutschrift für Elektroautos in Höhe von 7500 Dollar.

Analysten warnen: Die vorgezogenen Käufe könnten das Geschäft in den kommenden Quartalen belasten. Mehr anzeigen

Der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hat Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497'099 Fahrzeuge.

Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Rückgang von etwa fünf Prozent gerechnet. In den beiden ersten Quartalen des Jahres waren die Tesla-Auslieferungen um jeweils rund 13 Prozent gefallen.

Analysten waren bereits davon ausgegangen, dass einige Kaufinteressenten in den USA vor dem Auslaufen der Steuergutschrift von 7500 Dollar Ende September noch zuschlagen. Sie dachten aber mehrheitlich, dass es trotzdem einen erneuten Rückgang geben werde. Die Frage ist nun, was potenziell vorgezogene Käufe für den Absatz im laufenden Vierteljahr und danach bedeuten.

Musk hatte bereits gesagt, er rechne mit einigen harten Quartalen. Der Tech-Milliardär spielt die Bedeutung des Autoverkaufs für das Unternehmen aber schon länger herunter. Die Zukunft von Tesla werde in Robotaxis und humanoiden Robotern liegen, behauptet er. In beiden Bereichen steht der Konzern aber erst am Anfang – und trifft auf viel Konkurrenz.

Insgesamt baute Tesla im vergangenen Quartal mit 447'410 Autos aller Modelle rund 4,8 Prozent weniger Wagen als ein Jahr zuvor.