Ein Schlafwagen des Nachtzugs der ÖBB Nightjet am Hauptbahnhof Zürich. KEYSTONE/Michael Buholzer

Bis zu 30 Mitarbeiter sollen ihre Stellen verlieren: Der Nachtzugbetreiber Newrest will am Standort Zürich Entlassungen vornehmen. Die Gewerkschaft kritisiert den Betreiber scharf.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nachtzugbetreiber Newrest will am Standort Zürich alle Stellen abbauen – bis zu 30 Mitarbeitende sind betroffen.

Newrest ist ein Vertragspartner der ÖBB und führt Billetkontrollen und Service in den Nachtzügen durch.

Einem Medienbericht zufolge soll das Personal durch günstigere Kondukteure aus Österreich ersetzt werden. Mehr anzeigen

Beim Nachtzugbetreiber Newrest kommt es am Standort Zürich zu Entlassungen. Bis zu 30 Personen sollen ihre Stellen verlieren. Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) kritisiert dies in einer Medienmitteilung vom Mittwochabend.

Betroffen ist das gesamte Fahrpersonal der Nightjet-Züge des Standorts Zürich, wie die Gewerkschaft schreibt. Sie bestätigt damit teilweise einen Bericht des «Tages-Anzeiger».

Newrest betreibe den betroffenen Standort seit 2025 und sei als Vertragspartner der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für Billetkontrollen und Service in den Nachtzügen verantwortlich.

Dem Bericht zufolge soll das Personal durch günstigere Kondukteure aus Österreich ersetzt werden. Bereits in den vergangenen Monaten sei das Personal reduziert worden.

SEV schliesst Vereinbarung mit Newrest

Im Rahmen der Konsultationspflicht hat die Gewerkschaft eine Vereinbarung mit Newrest abgeschlossen, wie es heisst. Diese umfasse diverse soziale Massnahmen, darunter eine Abgangsentschädigung von eineinhalb Monatslöhnen, eine verlängerte Kündigungsfrist für Zugführerinnen und Zugschaffner, Unterstützung bei der Stellensuche sowie erhöhte Zulagen.

«Diese finanziellen Entschädigungen sind angesichts der Situation absolut notwendig. Gerade weil viele Betroffene nur kurz angestellt waren und kaum soziale Absicherung haben», wird SEV-Vizepräsidentin Barbara Keller zitiert.

Newrest war für eine sofortige Stellungnahme nicht erreichbar.