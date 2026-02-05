  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwab widerspricht Brende Epstein-Enthüllungen bringen WEF-Spitze in Bedrängnis

Sven Ziegler

5.2.2026

WEF-CEO Borge Brende muss sich erklären. 
WEF-CEO Borge Brende muss sich erklären. 
KEYSTONE

Neue Dokumente aus den Epstein-Files bringen den CEO des World Economic Forum, Børge Brende, in Erklärungsnot. Interne Nachrichten und gemeinsame Treffen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein widersprechen früheren Aussagen.

Sven Ziegler

05.02.2026, 06:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neue Epstein-Dokumente belegen Kontakte zwischen WEF-Chef Børge Brende und Jeffrey Epstein in den Jahren 2018 und 2019.
  • Brende hatte den Kontakt zunächst bestritten, räumt nun aber Treffen und Nachrichten ein.
  • Klaus Schwab widerspricht Brendes Darstellung scharf; das WEF lässt den Fall extern untersuchen.
Mehr anzeigen

Die Epstein-Files bringen jetzt auch WEF-Chef Børge Brende in Erklärungsnot. Neu veröffentlichte Akten dokumentieren mindestens drei gemeinsame Abendessen zwischen Børge Brende und Jeffrey Epstein in New York sowie 27 Nachrichten, die zwischen 2018 und 2019 ausgetauscht wurden. In den Mails und Chats ist von einem vertrauten Ton die Rede; Brende bezeichnete Epstein dabei unter anderem als «brillanten Gastgeber», wie der «Blick» am Donnerstag berichtet.

Die Kontakte fallen in Brendes Zeit als Präsident und CEO des World Economic Forum mit Sitz in Cologny bei Genf. Epstein war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 2008 wegen Sexualdelikten verurteilt.

Noch im November erklärte Brende gegenüber der norwegischen Zeitung «Aftenposten», er habe keinen Kontakt zu Epstein gehabt und nie um ein Treffen gebeten. Nach Veröffentlichung der neuen Dokumente räumte Brende ein, diese Darstellung sei «nicht korrekt» gewesen. Er habe die damalige Frage «anders verstanden» und bedaure, Epsteins Hintergrund nicht genauer geprüft zu haben.

Schwab widerspricht Darstellung von Brende

Gegenüber norwegischen Medien sagte Brende inzwischen, er habe nichts von Epsteins Straftaten gewusst und bereue die Treffen zutiefst.

Besonders brisant: Laut einem Bericht der NZZ erklärte Brende in einem internen Schreiben an den WEF-Stiftungsrat, er habe die Führung des Forums nach Bekanntwerden der Anklage gegen Epstein im Jahr 2019 informiert. Gemeint sei damit Klaus Schwab.

Schwab widerspricht dieser Darstellung vehement. Gegenüber Blick sagte der WEF-Gründer, er sei nie über Brendes Kontakte zu Epstein informiert worden – weder mündlich noch schriftlich. Er habe ein solches Verhalten «niemals gutgeheissen» und darüber auch die WEF-Leitung sowie die Eidgenössische Stiftungsaufsicht informiert. Sollten Brendes Aussagen weiterverbreitet werden, behält sich Schwab rechtliche Schritte vor.

Vorwürfe gegen WEF-Gründer und Familie. Klaus Schwab darf den WEF-Hauptsitz nicht mehr betreten

Vorwürfe gegen WEF-Gründer und FamilieKlaus Schwab darf den WEF-Hauptsitz nicht mehr betreten

Das WEF  hat inzwischen eine unabhängige externe Überprüfung angekündigt. Solange diese läuft, wollten sich weder das Forum noch Brende weiter äussern. Die Untersuchung soll unter anderem klären, ob Schwab tatsächlich informiert war und ob interne Compliance-Regeln verletzt wurden.

In Norwegen fordern erste Stimmen Konsequenzen. Die liberale Parteichefin Guri Melby sagte dem Portal «Nyhetsblikk», Brendes Umgang mit den Enthüllungen werfe grundlegende Fragen zur Glaubwürdigkeit auf. Er müsse prüfen, ob er als WEF-Präsident noch tragbar sei.

Mehr aus der Wirtschaft

Immobilien. SPS Swiss Prime Site erzielt 2025 deutlich mehr Reingewinn

ImmobilienSPS Swiss Prime Site erzielt 2025 deutlich mehr Reingewinn

Film. Trump: Werde mich aus Prüfung des Warner-Deals heraushalten

FilmTrump: Werde mich aus Prüfung des Warner-Deals heraushalten

Internet. Google-Mutter Alphabet plant gewaltige KI-Investitionen

InternetGoogle-Mutter Alphabet plant gewaltige KI-Investitionen

Meistgelesen

Frustrierter Shaqiri zofft sich mit Fan – Stucki verteidigt Trainerwechsel
Cassis im Kreml, Trumps grosse Show – doch die Ukraine friert weiter
Frau erfriert alleine am Berg – jetzt sprechen ihre Eltern
Pizza verkohlt, Wirtin explodiert – Walliser Beiz macht per sofort dicht
«Melania» oder Ein 75-Millionen-Dollar-Einblick ins Nichts