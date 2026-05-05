Rohöl-Reservetanks bei Tokio. (Archivbild) Keystone

Eine Lieferung russischen Rohöls ist am Montag in Japan eingetroffen. Es handelt sich um die erste Lieferung aus Moskau seit der Blockade der Strasse von Hormus infolge des Kriegs im Nahen Osten, wie lokale Medien berichteten.

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Japan ist bei seinen Ölimporten zu rund 95 Prozent vom Nahen Osten abhängig. Die Regierung bemüht sich, die Energiequellen für das Land zu diversifizieren.

Ein Tanker mit Rohöl aus dem Gasförderprojekt Sachalin-2 erreichte am Montag die Küste von Imabari im Südwesten des Landes, berichteten mehrere japanische Medien unter Berufung auf anonyme Vertreter des Grosshändlers Taiyo Oil.

Das Wirtschaftsministerium habe Taiyo Oil angewiesen, die Lieferung anzunehmen, berichteten die Medien weiter. Das Öl soll zu einer Raffinerie transportiert werden, wo daraus Benzin, Naphtha – unter anderem zur Herstellung von Kunststoffen, Fasern und Farben – sowie weitere Erdölprodukte gewonnen werden.

Die Ölversorgung ist durch die Blockade der Strasse von Hormus durch die USA und den Iran beeinträchtigt. Durch die Meerenge wird in Friedenszeiten etwa ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion transportiert, davon rund 80 Prozent nach Asien. Faktisch ist die Meerenge seit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran im Februar geschlossen.

Die Beziehungen zwischen Japan und Russland haben sich verschlechtert, seit Japan im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängt und sich damit den westlichen Strafmassnahmen angeschlossen hat.

Der japanische Abgeordnete Muneo Suzuki, der für seine engen Verbindungen zu Russland bekannt ist, erklärte am Montag, Moskau sei zu Gesprächen auf Aussenministerebene mit Tokio bereit. Suzuki habe sich mit dem russischen Vizeaussenminister Andrej Rudenko ausgetauscht, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo.