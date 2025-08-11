  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach US-Zollhammer Erste Voranmeldungen auf Kurzarbeit genehmigt

SDA

11.8.2025 - 19:07

Nach der Verhängung von hohen Zöllen durch die USA sind nun erste Voranmeldungen auf Kurzarbeit genehmigt worden.
Nach der Verhängung von hohen Zöllen durch die USA sind nun erste Voranmeldungen auf Kurzarbeit genehmigt worden.
sda (Symbolbild)

Die ersten Firmen haben nach dem US-Zollhammer Kurzarbeit vorangemeldet. Rund 900 Arbeitnehmende könnten betroffen sein.

Keystone-SDA

11.08.2025, 19:07

11.08.2025, 19:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ersten Unternehmen haben nach der Verhängung von US-Zöllen Kurzarbeit vorangemeldet.
  • Laut dem Bund wurden im Juli insgesamt zwölf solcher Voranmeldungen bereits genehmigt.
  • Bis zu 916 Arbeitnehmende könnten wegen der US-Zölle von Kurzarbeit betroffen sein, hiess es vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).
Mehr anzeigen

Erste Schweizer Unternehmen haben aufgrund der US-Zölle Kurzarbeit vorangemeldet. Im Juli wurden gemäss dem Bund insgesamt zwölf solche Voranmeldungen bereits genehmigt.

Dies entspreche 2,9 Prozent aller im Juli genehmigter Voranmeldungen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag mitteilte. Bis zu 916 Arbeitnehmende könnten wegen der US-Zölle von Kurzarbeit betroffen sein, hiess es gestützt auf vorliegende Daten.

Exporteinbruch befürchtet. Zollhammer könnte Schweizer Industrie ins Mark treffen

Exporteinbruch befürchtetZollhammer könnte Schweizer Industrie ins Mark treffen

Betriebe zusätzlich unter Druck

Betroffen von den Zusatzzöllen sind insbesondere Unternehmen der Maschinen-, Elektro-, Metall- und Uhrenbranche von den Zusatzzöllen. «Die US-Zölle setzen diese bereits angeschlagenen Betriebe zusätzlich unter Druck», schrieb das Amt für Arbeitslosenversicherung des Kantons Bern auf Anfrage.

Im Kanton Aargau verfügen gemäss Angaben des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) derzeit vier Technologiefirmen mit rund 160 betroffenen Mitarbeitenden über eine Bewilligung für Kurzarbeit, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit den US-Zöllen steht. Im Kanton Glarus habe sich ein Unternehmen für Kurzarbeit vorangemeldet, hiess es von der Staatskanzlei auf Anfrage.

Weiter verfügten im Kanton Appenzell Ausserrhoden drei Industriebetriebe über eine Bewilligung für Kurzarbeit, erklärte ein Sprecher des Kantons. Sie hätten bereits früher die angekündigten Zölle und die damit verbundene Verunsicherung auf den Märkten als Teilursache einer schwachen Auftragslage angegeben.

Vergleich mit ehemaligen Krisen

Gemäss dem Seco waren im Juni 2025 gut 30'000 Arbeitnehmende zum Bezug von Kurzarbeit zugelassen. Erfahrungsgemäss würde für gut die Hälfte davon auch Kurzarbeit abgerechnet.

Verglichen mit anderen Krisen liege diese Zahl in der Grössenordnung des ersten Frankenschocks im Jahr 2011. Die heutige Beanspruchung der Kurzarbeitsentschädigung liege im Vergleich mit der Finanzkrise und der Covid-19-Krise auf «viel tieferem Niveau», hiess es weiter.

Die Zusatzzölle in der Höhe von 39 Prozent auf Schweizer Importe in die USA sind am vergangenen Donnerstag in Kraft getreten.

Die Schweiz wird laut Parmelin «besonders schlecht behandelt»

Die Schweiz wird laut Parmelin «besonders schlecht behandelt»

Die Schweiz ist laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin bei den durch die USA angekündigten Zölle «besonders schlecht behandelt» worden. Das sagte er gegenüber RTS.

01.08.2025

Mehr zum Thema

Showdown nach dem Zoll-Hammer. Trump spielt mit der Schweiz –  Experte sieht Parallelen zur Selenskyj-Eskalation

Showdown nach dem Zoll-HammerTrump spielt mit der Schweiz –  Experte sieht Parallelen zur Selenskyj-Eskalation

Wettbewerbsvorteil denkbar. Laufen uns deutsche Firmen nach Trumps Zoll-Hammer den Rang ab?

Wettbewerbsvorteil denkbarLaufen uns deutsche Firmen nach Trumps Zoll-Hammer den Rang ab?

«Blamage» – «Einfach nicht so gross». So lacht und staunt das Ausland über den Schweizer Zoll-Hammer

«Blamage» – «Einfach nicht so gross»So lacht und staunt das Ausland über den Schweizer Zoll-Hammer

Meistgelesen

So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?
Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»
Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt
Überreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren