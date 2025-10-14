  1. Privatkunden
CS-Untergang Erster Etappensieg für Anleger – Bauchlandung für Bund

Samuel Walder

14.10.2025

Ein Hoffnungsschimmer für Anleger: Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Abschreibung von AT1-Anleihen rechtswiedirg waren. 
Ein Hoffnungsschimmer für Anleger: Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Abschreibung von AT1-Anleihen rechtswiedirg waren. 
sda

Ein juristisches Beben: Die Abschreibung von 16,5 Milliarden Franken an AT1-Anleihen bei der Notfusion von Credit Suisse und UBS war laut Bundesverwaltungsgericht rechtswidrig. Für tausende Anleger keimt neue Hoffnung.

Samuel Walder

14.10.2025, 12:50

14.10.2025, 12:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesverwaltungsgericht hat die von der FINMA angeordnete Abschreibung von 16,5 Milliarden Franken an Credit-Suisse-AT1-Anleihen als rechtswidrig eingestuft.
  • Laut Gericht lag kein «Viability Event» vor, die Bank war ausreichend kapitalisiert, und die Notverordnung des Bundesrats verletzte Eigentumsgarantie und Verfassungsprinzipien.
  • Rund 3000 Anleger erhalten damit neue Hoffnung, auch wenn über eine Rückzahlung noch nicht entschieden ist – ein Weiterzug ans Bundesgericht gilt als wahrscheinlich.
Mehr anzeigen

16,5 Milliarden Franken einfach abgeschrieben – und das ohne rechtliche Grundlage? Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Teilentscheid die Abschreibung von sogenannten AT1-Anleihen der Credit Suisse durch die Finanzmarktaufsicht FINMA für rechtswidrig erklärt. Für rund 3000 Anlegerinnen und Anleger könnte das ein erster Hoffnungsschimmer sein. Das geht aus einer Medienmitteilung vom Bundesverwaltungsgericht vom Dienstag hervor. 

Am 19. März 2023 war der Schock gross: Im Zuge der Notfusion zwischen der Credit Suisse und der UBS ordnete die FINMA die sofortige Abschreibung sämtlicher AT1-Kapitalinstrumente im Wert von 16,5 Milliarden Franken an. Grundlage dafür war eine eigens am selben Tag ergänzte Notverordnung des Bundesrats. Doch wie sich nun zeigt: Diese Verfügung war nicht rechtens.

Gericht: Kein «Viability Event», keine Abschreibung

Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) kommt in seinem Entscheid vom 1. Oktober 2025 zu einem klaren Schluss: Die Voraussetzungen für eine Abschreibung der Anleihen – sogenannte «Write-off-Bonds» – lagen nicht vor. Die Credit Suisse sei zum fraglichen Zeitpunkt ausreichend kapitalisiert gewesen und habe die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Es habe kein vertraglich vorgesehener Krisenfall, also kein «Viability Event», vorgelegen.

Auch die Interventionen von Bund und Nationalbank – gedacht zur Sicherstellung der Liquidität – hätten laut Gericht keinen Einfluss auf die Eigenkapitalbasis gehabt. Ein massiver Eingriff in die Eigentumsrechte der Anleihengläubiger also – ohne rechtlich zulässige Grundlage.

Verfassungswidrige Notverordnung

Besonders brisant: Das Gericht hält die Grundlage der Verfügung – die am Tag der Fusion erlassene Notverordnung (Art. 5a) – in mehrfacher Hinsicht für verfassungswidrig. Sie verletze unter anderem zentrale Grundsätze wie die Eigentumsgarantie, das Legalitätsprinzip sowie die Vorgaben für Enteignungen und Notrecht nach Bundesverfassung.

Auch andere angebliche Rechtsgrundlagen wie das Bankengesetz oder das FINMAG seien laut Gericht zu vage, um solch einschneidende Massnahmen zu rechtfertigen.

Rückabwicklung noch offen – UBS und FINMA unter Druck

Rund 3000 Geschädigte hatten in 360 Verfahren Beschwerde eingelegt – das aktuelle Urteil ist ein Teilerfolg. Ob sie ihr Geld zurückerhalten, ist allerdings noch offen: Über eine Rückabwicklung hat das Gericht noch nicht entschieden. Zunächst müssen alle weiteren Verfahren ruhen, bis der aktuelle Entscheid rechtskräftig ist.

Die FINMA und die UBS hatten zuvor die Beschwerdeberechtigung der Anleihengläubiger bestritten – ohne Erfolg. Das BVGer hat die Legitimation ausdrücklich bejaht. Ein nächster Showdown vor dem Bundesgericht scheint nun fast unausweichlich.

