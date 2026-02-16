  1. Privatkunden
Millionen Nutzer betroffen ETH-Forscher knacken Passwortmanager

SDA

16.2.2026 - 19:49

Passwort-Manager können gemäss Forschern einfach geknackt werden. 
Passwort-Manager können gemäss Forschern einfach geknackt werden. 
Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn

Passwortmanager gelten als digitaler Tresor für sensible Daten. Doch Forschende der ETH Zürich zeigen nun: Die versprochene Sicherheit ist nicht absolut. Selbst verschlüsselte Passwortspeicher lassen sich unter bestimmten Bedingungen angreifen.

Keystone-SDA

16.02.2026, 19:49

17.02.2026, 11:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forschende der ETH Zürich haben Sicherheitslücken bei gängigen Passwortmanagern entdeckt.
  • Betroffen waren unter anderem Bitwarden, LastPass und Dashlane mit weltweit rund 60 Millionen Nutzern.
  • Die Anbieter wurden informiert und erhielten 90 Tage Zeit, die Schwachstellen zu beheben.
Mehr anzeigen

Millionen von Menschen vertrauen beim Schutz sensibler Daten auf den Dienst eines Passwortmanagers. Hersteller versprechen , dass die abgelegten Passwörter sicher verschlüsselt sind. Dass dies nicht stimmt, konnte ein Forschungsteam der ETH Zürich nun zeigen.

Wer regelmässig Onlinedienste nutzt, verfüge schnell über hunderte Passwörter, schrieb Samuel Schlaefli am Montag für die ETH-News. Sich diese alle zu merken, ist schwer möglich. Millionen Menschen zählen deshalb auf die Hilfe eines Passwortmanagers.

Komfort, statt Sicherheit

Hinter einem Masterpasswort werden alle anderen Passwörter im sogenannten Tresor abgelegt. Das vereinfacht den Zugang zu sensiblen Daten, etwa zu Bankkonten oder zu Online-Zahlungsmitteln wie Kreditkarten. Das mache Passwortmanager zu einem wahrscheinlichen Ziel von Hackerangriffen, sagte Kenneth Paterson, Informatik-Professor an der ETH Zürich.

Anbieter von Passwortmanagern versprechen absolute Sicherheit: Die Daten seien so gut verschlüsselt, dass selbst sie keinen Zugriff darauf hätten. Nun konnten Forschende der ETH Zürich zeigen, dass die verschlüsselten Daten nicht unlesbar sind.

«Das Versprechen lautet, dass selbst wenn jemand auf den Server zugreifen kann, dies kein Sicherheitsrisiko für die Kunden darstellt», sagte Matilda Backendal von der Università della Svizzera italiana in Lugano. «Wir konnten nun zeigen, dass dies nicht stimmt.»

Backendal führte die Studie gemeinsam mit Matteo Scarlata, Kenneth Paterson und Giovanni Torrisi von der Forschungsgruppe für Angewandte Kryptografie am Institut für Informationssicherheit der ETH Zürich durch.

Ein Ultimatum von neunzig Tagen

Das Forschungsteam konnte Angriffe auf die Passwortmanager dreier populärer Anbieter – Bitwarden, Lastpass und Dashlane – demonstrieren, deren Dienste weltweit rund sechzig Millionen Menschen nutzen würden. «Wir waren überrascht, wie gross die Sicherheitslücken sind», sagte Paterson.

Das Forschungsteam gab den Anbietern der gehackten Systeme 90 Tage Zeit, die Sicherheitslücken zu schliessen. Dabei hätten sich die Hersteller kooperativ gezeigt, wobei beim Beheben der Sicherheitslücken nicht alle gleich schnell gewesen seien.

Die Forschenden legten am Montag konkrete Vorschläge für einen besseren Schutz der Systeme vor.

