EU setzt Handelsabkommen mit den USA aus

President Donald Trump speaks during a press briefing at the White House, Friday, Feb. 20, 2026, in Washington. (AP Photo/Allison Robbert) KEYSTONE

Die Europäische Union will laut einem Medienbericht die Ratifizierung ihres Handelsabkommens mit den USA aussetzen. Brüssel fordert zunächst Klarheit über das neue Zollprogramm aus Washington.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die EU plant laut Bloomberg, die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA auszusetzen.

Hintergrund ist das neue Zollprogramm der US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

Brüssel verlangt zunächst detaillierte Informationen aus Washington. Mehr anzeigen

Die Europäische Union will offenbar die Ratifizierung ihres Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten vorläufig stoppen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Demnach beabsichtigt Brüssel, den Prozess auszusetzen, bis die US-Regierung weitere Details zu ihrem neuen Zollprogramm vorgelegt hat. Hintergrund ist die jüngst angekündigte Neuausrichtung der US-Handelspolitik unter Präsident Donald Trump.

Die EU wolle zunächst Klarheit darüber erhalten, welche konkreten Massnahmen Washington plant und welche Auswirkungen diese auf europäische Unternehmen und Lieferketten haben könnten, schreibt Bloomberg.

Ein formeller Beschluss wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Auch Details zu möglichen Gegenmassnahmen oder zu einem Zeitplan sind derzeit nicht bekannt.