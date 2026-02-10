Die EU verbietet ab 2030 solche Mini-Verpackungen. IMAGO/Depositphotos

Ab 2030 sollen Mini-Verpackungen wie Ketchup- oder Zucker-Sachets in Restaurants verschwinden. Ein Verbot, das auch die Schweizer Gastronomie zum Umdenken zwingt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die EU verbietet ab 2030 Einwegverpackungen wie Ketchup-Sachets.

Schweizer Gastronomen begrüssen das teils, warnen aber vor übertriebenen Regeln.

Gastrosuisse setzt lieber auf Recycling statt Verbote. Mehr anzeigen

Vor Jahrzehnten waren sie selbstverständlich und gratis, heute kosten sie bis zu 70 Rappen: die Ketchup-Sachets bei McDonald’s, Coop oder Migros. Doch mit diesen Mini-Portionen könnte bald Schluss sein. Die EU verbietet ab 2030 Einwegverpackungen aus Kunststoff in Restaurants, darunter Ketchup- und Mayonnaise-Beutel, Zucker-Säckli oder Kaffeerähmli.

Das Verbot gilt für den Vor-Ort-Verzehr, ausgenommen sind Take-Away-Angebote, Spitäler und Pflegeheime.

Was in der EU gilt, könnte auch die Schweiz betreffen. «Grundsätzlich finde ich das eine gute Sache», sagt Daniel Wiesner, Co-Chef der Wiesner Gastronomie mit Marken wie Nooch oder Miss Miu zur «Aargauer Zeitung».

Tuben oder Pump-Stationen seien nachhaltige Alternativen. Dennoch warnt Wiesner vor Übertreibung: «Dass auch Kaffeerähmli und Zucker-Säckli verboten werden sollen, finde ich übertrieben.» Beim Rahm drohe sonst mehr Foodwaste. Zudem brauche es «den gesunden Menschenverstand», Hygiene dürfe nicht vernachlässigt werden.

Auch Migros und Coop prüfen nachhaltigere Lösungen, bleiben aber vorerst bei den bewährten Einzelportionen. «Sie werden vor allem geschätzt, da sie eine einfache Dosierung und Flexibilität ermöglichen», sagt Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir zur Zeitung. Coop-Sprecher Caspar Frey ergänzt, man suche laufend Alternativen.

Die Migros sehe im EU-Gesetz «einen wichtigen Schritt» und arbeite an Möglichkeiten wie Nachfüllstationen, Mehrwegbehältern oder biologisch abbaubaren Verpackungen.

Gastrosuisse mahnt zu Augenmass

McDonald’s Schweiz sagt, Einwegverpackungen seien «nach wie vor ein fester Bestandteil, da sie einem grossen Kundenbedürfnis entsprechen». Gleichzeitig bestehe heute «rund 98 Prozent» der Verpackungen aus erneuerbaren Materialien, nur «etwa 2 Prozent enthalten noch Plastik», so Sprecherin Béatrice Montserrat zur «Aargauer Zeitung».

Der Branchenverband Gastrosuisse mahnt dagegen zu Augenmass. «Man unterstütze ein Plastikverbot für Produkte, für die es erschwingliche, ausreichend verfügbare und qualitativ vergleichbare Alternativen gibt», sagt Sprecherin Iris Wettstein. Zudem seien kunststofffreie Verpackungen oft weniger robust. Statt Verboten ziehe der Verband Recycling-Lösungen und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft vor.