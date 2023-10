Euro fällt wegen Nahostkonflikt auf neues Rekordtief zum Franken

Der Schweizer Franken ist im Zuge der sich zuspitzende Lage im Nahen Osten wieder als sicherer Hafen gesucht und hat deutlich an Wert gewonnen. Der Euro hat am Mittwochnachmittag ein neues Allzeittief zum Franken bei 0,9449 erreicht. Symbolbild: Keystone

Der Schweizer Franken ist im Zuge der sich zuspitzende Lage im Nahen Osten wieder als sicherer Hafen gesucht und hat deutlich an Wert gewonnen. Der Euro hat am Mittwochnachmittag ein neues Allzeittief zum Franken bei 0,9449 markiert und damit den bisherigen Tiefststand vom vergangenen Freitag unterschritten.

Während der US-Dollar als Weltreservewährungen ebenfalls stärker gefragt war und zu den meisten Währungen zulegte, gab er am Mittwoch auch zum Franken etwas nach. So rutschte die US-Währung bereits am Vormittag unter die Marke von 90 Rappen und wurde am frühen Abend mit 0,8980 Franken gehandelt.

Derweil ging es an den Aktienbörsen weltweit abwärts. Der Leitindex der Schweizer Börse SMI tauchte um 1,3 Prozent. Der deutsche DAX gab um 1 Prozent nach, während die Londoner Börse 1,2 Prozent verlor. Auch die US-Börsen standen im Minus.

Verunsicherung an den Finanzmärkten

Wie so oft in unsicheren Zeiten konnte auch das Gold an Wert zulegen. Am Nachmittag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis zu 1962 US-Dollar. Das waren rund 39 Dollar mehr als am Vortag. Höher hatte der Goldpreis zuletzt Anfang August gelegen.

An den Finanzmärkten ist die Verunsicherung wegen der Lage im Nahen Osten gross. Nach einem Raketeneinschlag in einem Spital im Gazastreifen drohen die diplomatischen Bemühungen zur Eindämmung des Konflikts zu scheitern. Ein für den (heutigen) Mittwoch geplantes Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem jordanischen König Abdullah II., an dem auch Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi teilnehmen sollte, wurde abgesagt.

tp