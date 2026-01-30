Ex Libris schliesst alle Filialen – 230 Stellen betroffen

Ex Libris schliesst alle Filialen. KEYSTONE

Der traditionsreiche Migros-Bücherhändler Ex Libris verschwindet aus den Schweizer Innenstädten. Alle 15 verbleibenden Filialen werden bis Ende Jahr geschlossen, das Online-Geschäft wandert zu Galaxus. Für rund 230 Mitarbeitende beginnt eine ungewisse Phase.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Migros zieht sich mit Ex Libris endgültig aus dem stationären Buchhandel zurück. Wie der orange Riese bestätigt, werden alle 15 Filialen des einstigen Bücherhändlers bis Ende 2026 geschlossen. Gleichzeitig wird das gesamte Online-Buchgeschäft von Ex Libris schrittweise auf Galaxus überführt, wie die Migros mitteilt.

Betroffen ist nicht nur das Filialnetz, sondern auch die Zentrale inklusive Lager in Dietikon ZH. Der Standort an der Lerzenstrasse wird laut der Migros vorerst weiterbetrieben, eine künftige Nutzung – allenfalls durch Galaxus – werde geprüft. Die Liegenschaft selbst gehört nicht der Migros-Gruppe, sondern ist gemietet.

Für die Belegschaft hat der Entscheid gravierende Folgen. Rund 230 Mitarbeitende sind von der Überführung betroffen, ein Stellenabbau ist laut Migros «leider nicht ausgeschlossen». Das Konsultationsverfahren wurde gestartet. Die Migros betont, man versuche, möglichst viele Betroffene innerhalb der Gruppe neu zu platzieren; zusätzlich werde Unterstützung bei der externen Stellensuche angeboten. Ein nationaler Sozialplan soll Kündigungen abfedern – mit Leistungen, die unter anderem vom Dienst- und Lebensalter abhängen.

Rückzug mit Ansage

Ganz überraschend kommt das Aus nicht. Bereits 2018 hatte Ex Libris unter CEO Daniel Röthlin einen massiven Rückbau angekündigt: Damals wurden 43 Filialen geschlossen, 114 Stellen gestrichen. Zuvor waren schon über 60 Filialen verschwunden.

Im Zuge der Integration geht auch CEO Röthlin, wie die Migros weiter schreibt. Er tritt in den Ruhestand. Die Leitung von Ex Libris übernehmen interimistisch Stephan Koller (Finanzen) und Rafael Schenker (kommerzielles Geschäft) in enger Zusammenarbeit mit Digitec Galaxus.

Für Kundinnen und Kunden soll sich kurzfristig wenig ändern. Bestellungen über exlibris.ch und galaxus.ch bleiben laut der Migros möglich, das Bücherangebot auf Galaxus wird 2026 weiter ausgebaut.