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2027 verfügbar Ehemaliger VW-Konzernchef will E-Traktor auf den Markt bringen

SDA

27.5.2026 - 04:19

Herbert Diess war bereits zu VW-Zeiten an früheren E-Landwirtschaftsprojekten des Konzerns in Afrika beteiligt: Der Ex-VW-Konzernchef persönlich unterzog im Jahr 2021 einen ersten fahrtüchtigen Prototypen eines E-Traktors auf einem Acker in der Nähe von Wolfsburg einem Praxistest.
Herbert Diess war bereits zu VW-Zeiten an früheren E-Landwirtschaftsprojekten des Konzerns in Afrika beteiligt: Der Ex-VW-Konzernchef persönlich unterzog im Jahr 2021 einen ersten fahrtüchtigen Prototypen eines E-Traktors auf einem Acker in der Nähe von Wolfsburg einem Praxistest.
Bild: Volkswagen

Früher VW-Boss, jetzt Landmaschinen-Pionier? Herbert Diess plant einen E-Traktor mit Wechsel-Akkus für Landwirte. Diese sollen schon bald auf den Markt kommen. Was steckt dahinter?

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

27.05.2026, 04:19

27.05.2026, 06:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der frühere VW -Chef Herbert Diess will im kommenden Jahr mit einem neuen Unternehmen einen Elektro‑Traktor auf den Markt bringen.
  • Die Landmaschine soll mit einem Wechsel-Akkusystem ausgestattet sein, das einen «24/7-Betrieb» ermögliche.
  • Von den ersten Auslieferungen 2027 an will das Unternehmen Diess zufolge mit vergleichbaren Diesel-Fahrzeugen wettbewerbsfähig sein.
  • Diess' Firma mit Sitz in München arbeitet offenbar mit einem in Deutschland, Österreich und der Schweiz etablierten Landmaschinenunternehmen sowie Zulieferer zusammen.
  • Die Namen der Partnerfirmen nannte Diess nicht.
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Der frühere VW -Chef Herbert Diess will im kommenden Jahr mit einem neuen Unternehmen einen Elektro‑Traktor auf den Markt bringen. Es soll sich um einen Mittelklasse-Traktor für Landwirte und kommunale Dienste handeln, wie der 67-Jährige auf der Plattform LinkedIn schrieb.

Die Landmaschine soll mit einem Wechsel-Akkusystem ausgestattet sein, das einen «24/7-Betrieb» ermögliche. Ausserdem sollen an den Traktor alle gängigen Geräte wie Mähwerke und Schneeschilder angebaut werden können.

Von den ersten Auslieferungen 2027 an will das Unternehmen Diess zufolge mit vergleichbaren Diesel-Fahrzeugen wettbewerbsfähig sein. «Wir möchten unsere Wettbewerbsfähigkeit schnell an möglichst viele Betriebe weitergeben», schrieb der 67-Jährige. Gelingen solle das durch attraktive Preise, höchste Qualität und die Möglichkeit, den in der Landwirtschaft selbst produzierten Solarstroms für die tägliche Arbeit einzusetzen.

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«Wir sind voll im Zeitplan»

Die Diess E-Agrartechnik AG sei bei der Produktentwicklung «voll im Zeitplan». Ein kompetentes Kernteam treibe das Unternehmen an. Die Firma mit Sitz in München arbeitet demzufolge mit einem in Deutschland, Österreich und der Schweiz etablierten Landmaschinenunternehmen sowie Zulieferer zusammen. Die Namen der Partnerfirmen nannte Diess nicht.

Im Unternehmensregister des Bundes ist Diess' Firma bislang nicht aufgeführt. Neben Traktoren will das Unternehmen unter anderem auch Ladestationen und elektrische Anbaugeräte anbieten. Perspektivisch seien ausserdem autonome Landmaschinen vorgesehen.

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Diess nach VW: Aufsichtsratschef und Hotelier

Diess war von 2018 bis 2022 Konzernchef von Volkswagen. Auch nach seiner Absetzung erhielt er ein Vorstandsgehalt in Millionenhöhe. 2025 waren es einschliesslich Altersvorsorge und variabler Vergütung gut neun Millionen Euro – mehr als sein Nachfolger Oliver Blume. Endgültig bei den Wolfsburgern in den Ruhestand ging Diess an seinem 67. Geburtstag im Herbst 2025.

Seit 2023 ist der gebürtige Münchner Aufsichtsratschef beim Chiphersteller Infineon. Er engagiert sich überdies bei mehreren Start-ups – und ist nach früheren Angaben oft in Spanien, wo er ein kleines Hotel betreibt, samt Rinderzucht und Birnenplantage.

Elektrotraktor MK1 von VW fährt mit Wechselakku

Diess' früherer Arbeitgeber arbeitet seit Jahren an Elektro-Traktoren, die speziell für den Einsatz in ländlichen Regionen gebaut werden. Das Projekt Gen.Farm von VW zielt darauf ab, die Arbeit von Landwirten in Schwellenländern zu erleichtern.

Dafür entwickelt der Konzern elektrische Traktoren, die auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Betriebe zugeschnitten sind. Der VW MK1 nutzt ein effizientes Batteriewechselsystem, um Ausfallzeiten zu minimieren. Die Akkus an den Stationen können auch zur Stromversorgung anderer Geräte in der Gemeinde genutzt werden.

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