Über diese Zahl will bei der UBS keiner reden – jetzt werden sogar Banker nervös

Die Höhe der Vergütung des 64-Jährigen bemisst sich unter anderem am Aktienkurs der UBS.

Die Öffentlichkeit kritisiert Manager-Löhne in solcher Höhe seit Jahren. Der Ständerat will Banklöhne auf 3 bis 5 Millionen Franken beschränken.

Brisant ist zudem, dass die UBS de facto eine Staatsgarantie besitzt, also im Notfall mit Steuergeld gerettet würde.

Am 17. März wird Ermottis Salär im Geschäftsbericht veröffentlicht. An der UBS-Generalversammlung am 10. April entscheiden die Aktionär*innen, ob sie die Vergütung des Managements genehmigen wollen.