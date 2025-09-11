  1. Privatkunden
Bei 2,0 Prozent EZB lässt Leitzinsen unverändert

SDA

11.9.2025 - 14:29

Die EZB lässt den Leitzins vorerst unverändert. (Archivbild)
Die EZB lässt den Leitzins vorerst unverändert. (Archivbild)
Michael Probst/AP/dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Leitzins im Euroraum stabil. Angesichts politischer Turbulenzen und unsicherer Wirtschaftsaussichten bleibt der Einlagenzins bei 2,0 Prozent.

Keystone-SDA

11.09.2025, 14:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die EZB belässt den Leitzins bei 2,0 Prozent.
  • Grund sind die Regierungskrise in Frankreich und der Zollstreit mit den USA.
  • Ökonomen erwarten 2025 keine weiteren Zinsschritte.
Mehr anzeigen

In politisch unsicheren Zeiten lässt die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Euroraum unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die EZB am Donnerstag mitteilte.

Schon im Juli hatte die EZB die Leitzinsen nicht angetastet – nicht zuletzt wegen des «aussergewöhnlich unsicheren Umfelds» im Zollstreit mit den USA, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde damals betonte. Nun hat Europa es mit einer Regierungskrise in Frankreich zu tun. Die Sorge ist gross, dass die Verschuldung der zweitgrössten Euro-Volkswirtschaft ausser Kontrolle gerät.

EZB in Lauerstellung

In diesem Umfeld verharrt die Notenbank nach einer Serie von Zinssenkungen in Abwartehaltung. Zuvor hatte die EZB die Leitzinsen achtmal binnen eines Jahres herabgesetzt. Noch im Frühjahr 2024 lag der Einlagenzins, den Banken erhalten, wenn sie Geld bei der EZB parken, doppelt so hoch bei 4,0 Prozent.

Viele Ökonomen erwarten, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr antasten wird: Die ausufernde Inflation ist unter Kontrolle – im August lag die Teuerungsrate im Euroraum mit 2,1 Prozent im Zielbereich der EZB – und die Wirtschaft im Euroraum trotz höherer US-Zölle robust. Und angesichts der vielen Krisen spricht viel dafür, dass sich die Notenbank alle Optionen offen halten will.

