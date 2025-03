Fährt Donald Trump die US-Wirtschaft an die Wand?

Donald Trump legt sich mit den wichtigsten Handelspartnern der USA – darunter das von Justin Trudeau geführte Kanada – an. Bild: AP Photo/Frank Augstein/Keystone

Donald Trump hat von Joe Biden eine stabile Wirtschaft geerbt. Nun warnen Expert*innen vor vielen von Trumps Massnahmen: Sie könnten das Wachstum mindestens verlangsamen – oder Schlimmeres.

Als Joe Biden aus dem Amt schied, ging es der amerikanischen Wirtschaft verhältnismässig gut: steigende Löhne und Profite, die Inflationsrate am Fallen. Nun schlagen Expert*innen Alarm: Donald Trumps Streifzug gegen Handelspartner wie China und Kanada und seine Anti-Migrations-Massnahmen könnten verheerende Auswirkungen haben.

Das berichtet die «New York Times» auf Berufung verschiedener Wirtschaftskommentator*innen. Die meisten, so das den Demokraten nahestehende Blatt, glauben, dass Trumps Politik das aktuelle Wachstum verlangsamen wird. Ein paar wenige gehen sogar davon aus, sie könnte eine Rezession einläuten: Dann würde die US-Wirtschaft wieder abbauen.

Höhere Preise, weniger Kaufkraft

Zu den Expert*innen, die den USA unter Trump eine negative Wirtschaftsentwicklung projizieren, gehören aber auch Konservative wie Michael R. Strain. «Was Präsident Trump vorhat», so Strain, «wird Geld aus den Taschen der Menschen ziehen. Es wird zu mehr Arbeitslosigkeit führen. Es wird amerikanische Firmen weniger wettbewerbsfähig machen». Bereits im vergangenen Februar, dem ersten vollständigen Monat unter Trump, ist die Arbeitslosenquote gestiegen.

So hat das Chaos um die Erklärung und Zurücknahme mehrere Strafzölle auf Waren etwa aus China, Kanada und Mexiko – den drei grössten Handelspartnern der USA – für viel Unsicherheit gesorgt. Die Konfrontation mit diesen Ländern hat zudem einen doppelten Negativeffekt: Waren werden teurer, gleichzeitig verlieren viele Amerikaner*innen ihre Jobs – vor allem Bundesangestellte, deren Stellen im Auftrag Trumps von Elon Musk enorm gekürzt werden.

Es ist also davon auszugehen, dass die Bevölkerung weniger Geld zur Verfügung haben wird, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln – bei steigenden Preisen. Das Senken von Zinssäten, das einer solchen Entwicklung eigentlich entgegenwirken könnte, ist indes keine Option, weil es angesichts der steigenden Preise zu einer erneuten Inflation führen könnte.

Trumps Unzuverlässigkeit könnte Fluch oder Segen sein

Trumps Anti-Migrations-Massnahmen, welche Abschiebungen in Millionenhöhe vorsehen, könnten ausserdem zu einem Mangel an Arbeitskräften in Bau- und Gesundheitswesen führen. Hoffnung macht indes, dass Trump seine Pläne selten gänzlich durchsetzt – oder ihm ein Bein von der Justiz gestellt wird.

So sind bislang deutlich weniger Einwanderer*innen abgeschoben worden, als der Präsident versprochen hatte. Seine Strafzölle hat er oft binnen Tagen wieder zurückgenommen. Und Musks Personalabbau wird von Gerichten erschwert. Zuletzt hat sogar Trump persönlich den Milliardär zur Zurückhaltung aufgerufen.

Letzten Endes gibt es viele unsichere Variablen, die eine Vorhersage erschweren – doch ist diese Unsicherheit selbst ein Störfaktor. Befindet sich die US-Wirtschaft nun also auf dem sinkenden Ast? «Es ist nicht so, dass der Wirtschaft ein Autounfall bevorsteht», sagt der dem progressiven Roosevelt Institut angehörige Experte Michael Madowitz. «Es ist eher so, dass sie angefangen hat, jeden Tag eine Packung Zigaretten rauchen.»