Die Umstellung auf E-Postautos ist dem Unternehmen nicht gelungen. (Symbolbild) sda

Nach mehr als sieben Jahrzehnten ist beim Busbetrieb Dünser in Trimmis Schluss. Der Grund: Der Umstieg auf Elektrobusse brachte für die Betreiberfamilie unlösbare Probleme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Busbetrieb Dünser in Trimmis stellte nach 74 Jahren den Betrieb ein

Die Umstellung auf Elektrobusse sorgte für technische Probleme und hohe Belastung

Die Gebrüder Dünser ziehen einen Schlussstrich und suchen beruflich neue Wege Mehr anzeigen

Ein Stück Bündner Verkehrsgeschichte ist zu Ende: Nach 74 Jahren hat der Busbetrieb Dünser in Trimmis seinen Betrieb eingestellt. Wie die «Südostschweiz» berichtet, gaben die Gebrüder Walter und Daniel Dünser ihren Postauto-Auftrag per Ende Mai zurück – der Schritt erfolgte nach Jahren mit Dauerstress und finanziellen Engpässen.

Der Familienbetrieb war 1951 von Christian Dünser gegründet worden. Zunächst mit einem VW-Bus unterwegs, entwickelte sich das Unternehmen im Laufe der Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil des öffentlichen Verkehrs zwischen Landquart und Chur. Zuletzt beschäftigte es 18 Mitarbeitende und betrieb sieben Busse im Auftrag der Postauto Schweiz AG.

Das Ende nahm laut den Brüdern seinen Lauf, als Postauto ab 2019 die Umstellung auf Elektromobilität ankündigte. «Das wäre wohl der Moment gewesen, an dem wir hätten sagen sollen: ‹da machen wir nicht mit›», erinnert sich Daniel Dünser.

Jeden Tag 12 bis 15 Stunden arbeiten

Ab 2023 standen die ersten Elektrobusse im Einsatz. Während die Zweiachser noch relativ zuverlässig liefen, brachten die später gelieferten Gelenkbusse erhebliche Probleme. Ladestationen funktionierten nicht wie vorgesehen, Busse fielen regelmässig aus. Diesel-Ersatzbusse waren ständig im Einsatz, die Gebrüder selbst mussten auch am Wochenende einspringen.

«Die Technologie steckt immer noch in den Kinderschuhen», resümiert Daniel Dünser. Neben dem technischen Ärger belastete auch der bürokratische Mehraufwand das Unternehmen. Arbeitszeiten von 12 bis 15 Stunden täglich seien zur Regel geworden, gesundheitliche Probleme inklusive. Zudem brach mit der eigenen Werkstatt ein zentraler Geschäftsbereich weg: Dieselbusse konnten sie noch selbst reparieren, Elektrobusse dagegen nicht.

Schliesslich zogen die Brüder die Konsequenz. Der Transportauftrag wurde per Ende Mai 2025 beendet, die Busse und die Halle übernahm Postauto. Erhalten bleiben lediglich die Dorfgarage und die Waschanlage. Für Daniel Dünser beginnt ein neues Kapitel bei einer Churer Garage, während sein Bruder noch nach einer neuen Aufgabe sucht.

Trotz aller Wehmut stehen die beiden zu ihrem Entscheid. «Unter dem Strich mussten wir am Ende froh sein, wenn wir eine schwarze Null schreiben konnten», sagt Walter Dünser.