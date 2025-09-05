Das Unternehmen Cast sucht nun einen neuen Eigentümer. Casimir Cast GmbH

Ein Stück Industriegeschichte im Murgtal steht vor dem Aus: Der Verpackungshersteller Casimir Kast hat Insolvenz angemeldet. Der Familienbetrieb, gegründet 1550, beschäftigt rund 160 Mitarbeitende.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Verpackungshersteller Casimir Kast aus Gernsbach muss nach 475 Jahren erstmals Insolvenz anmelden.

Steigende Kosten und Konsumzurückhaltung haben das Unternehmen in die Krise geführt.

Der Betrieb läuft vorerst weiter – ein Investor soll die Sanierung ermöglichen. Mehr anzeigen

Einer der ältesten Familienbetriebe Deutschlands steckt in finanziellen Schwierigkeiten: Casimir Kast Verpackung und Display GmbH aus Gernsbach im badischen Murgtal hat Insolvenz beantragt. Das Unternehmen wurde 1550 gegründet und zählt mit seinen 160 Mitarbeitenden zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region.

In einer Mitteilung begründet die Geschäftsleitung den Schritt mit der «allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Deutschland». Vor allem die Zurückhaltung der Verbraucher sowie stark gestiegene Kosten für Löhne, Energie und Material hätten das Unternehmen in eine Schieflage gebracht. «Es gab keine Alternative mehr, um grösseren Schaden abzuwenden», heisst es.

475 Jahre Geschichte

Noch 2022 investierte Casimir Kast rund 10 Millionen Euro in den Standort. Nun soll ein Insolvenzverwalter gemeinsam mit der Geschäftsleitung eine Sanierung einleiten und einen Investor suchen. Der Betrieb läuft vorerst weiter, die Löhne sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert.

Der Ursprung von Casimir Kast reicht ins 16. Jahrhundert zurück. Gründer Jacob Kast begann 1550 in Gernsbach mit der Herstellung von einfachen Verpackungen, damals noch in Handarbeit. Über Generationen entwickelte sich die Firma weiter, belieferte zunächst Handwerker und Märkte im Murgtal, später auch Industrieunternehmen in Baden und ganz Süddeutschland.

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert stieg der Betrieb in die serielle Fertigung von Kartonverpackungen ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Casimir Kast verstärkt auf Wellpappe und Displays – ein Geschäftsfeld, das das Unternehmen zu einem der bedeutendsten Verpackungshersteller der Region machte.

Auch in der Schweiz immer wieder Konkurse

Die Insolvenz ist damit auch ein kultureller Einschnitt: Kaum ein anderes Unternehmen hat die wirtschaftliche Identität des Murgtals über so lange Zeit geprägt.

Trotz der angespannten Lage zeigt sich der geschäftsführende Gesellschafter Christian Oetker-Kast vorsichtig optimistisch: Die Insolvenz könne auch eine Chance sein, den Traditionsbetrieb neu aufzustellen.

Der Fall spiegelt einen grösseren Trend wider: Auch in der Schweiz gehen immer wieder Familienunternehmen Konkurs. Die Boutique Además in Winterthur etwa musste abrupt schliessen.