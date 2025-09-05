  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Deutscher Verpackungshersteller kämpft Familienunternehmen meldet nach 475 Jahren Insolvenz an

Sven Ziegler

5.9.2025

Das Unternehmen Cast sucht nun einen neuen Eigentümer.
Das Unternehmen Cast sucht nun einen neuen Eigentümer.
Casimir Cast GmbH

Ein Stück Industriegeschichte im Murgtal steht vor dem Aus: Der Verpackungshersteller Casimir Kast hat Insolvenz angemeldet. Der Familienbetrieb, gegründet 1550, beschäftigt rund 160 Mitarbeitende.

Sven Ziegler

05.09.2025, 11:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Verpackungshersteller Casimir Kast aus Gernsbach muss nach 475 Jahren erstmals Insolvenz anmelden.
  • Steigende Kosten und Konsumzurückhaltung haben das Unternehmen in die Krise geführt.
  • Der Betrieb läuft vorerst weiter – ein Investor soll die Sanierung ermöglichen.
Mehr anzeigen

Einer der ältesten Familienbetriebe Deutschlands steckt in finanziellen Schwierigkeiten: Casimir Kast Verpackung und Display GmbH aus Gernsbach im badischen Murgtal hat Insolvenz beantragt. Das Unternehmen wurde 1550 gegründet und zählt mit seinen 160 Mitarbeitenden zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region.

In einer Mitteilung begründet die Geschäftsleitung den Schritt mit der «allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Deutschland». Vor allem die Zurückhaltung der Verbraucher sowie stark gestiegene Kosten für Löhne, Energie und Material hätten das Unternehmen in eine Schieflage gebracht. «Es gab keine Alternative mehr, um grösseren Schaden abzuwenden», heisst es.

475 Jahre Geschichte

Noch 2022 investierte Casimir Kast rund 10 Millionen Euro in den Standort. Nun soll ein Insolvenzverwalter gemeinsam mit der Geschäftsleitung eine Sanierung einleiten und einen Investor suchen. Der Betrieb läuft vorerst weiter, die Löhne sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert.

Der Ursprung von Casimir Kast reicht ins 16. Jahrhundert zurück. Gründer Jacob Kast begann 1550 in Gernsbach mit der Herstellung von einfachen Verpackungen, damals noch in Handarbeit. Über Generationen entwickelte sich die Firma weiter, belieferte zunächst Handwerker und Märkte im Murgtal, später auch Industrieunternehmen in Baden und ganz Süddeutschland.

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert stieg der Betrieb in die serielle Fertigung von Kartonverpackungen ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Casimir Kast verstärkt auf Wellpappe und Displays – ein Geschäftsfeld, das das Unternehmen zu einem der bedeutendsten Verpackungshersteller der Region machte.

Auch in der Schweiz immer wieder Konkurse

Die Insolvenz ist damit auch ein kultureller Einschnitt: Kaum ein anderes Unternehmen hat die wirtschaftliche Identität des Murgtals über so lange Zeit geprägt.

Trotz der angespannten Lage zeigt sich der geschäftsführende Gesellschafter Christian Oetker-Kast vorsichtig optimistisch: Die Insolvenz könne auch eine Chance sein, den Traditionsbetrieb neu aufzustellen.

Der Fall spiegelt einen grösseren Trend wider: Auch in der Schweiz gehen immer wieder Familienunternehmen Konkurs. Die Boutique Además in Winterthur etwa musste abrupt schliessen.

Mehr aus der Wirtschaft

UBS-CEO ruft zu Zusammenhalt auf. Jetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt

UBS-CEO ruft zu Zusammenhalt aufJetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt

Bahnverkehr. Neues SBB-Werk in Arbedo-Castione nimmt Mitte 2028 Betrieb auf

BahnverkehrNeues SBB-Werk in Arbedo-Castione nimmt Mitte 2028 Betrieb auf

Technologie. Trump lädt Tech-Giganten zum Dinner – Elon Musk ist nicht dabei

TechnologieTrump lädt Tech-Giganten zum Dinner – Elon Musk ist nicht dabei

Meistgelesen

Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»
Jetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt
Stucki über Berner Enttäuschung am ESAF: «Man muss sich Gedanken machen»
Joe Biden tritt mit riesiger Narbe am Kopf auf – aus traurigem Grund
Pflichtjahr für Schweizer Rentner? Experte ordnet ein