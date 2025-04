So drastisch explodieren die Immobilien-Preise am Zürichsee

Blick auf die Gemeinde Horgen am linken Ufer des Zürichsees. KEYSTONE

Dass die sogenannte Pfnüselküste gerade boomt, ist schon länger bekannt. Doch jetzt scheint Horgen den Rahmen zu sprengen. Eine 4,5-Zimmer-Wohnung soll fast 5 Millionen Franken kosten.

Ein Trend, der besonders durch internationale Käufer befeuert wird.

Der Schweizer Mittelstand wird durch hohe Preise und strengere Eigenkapitalvorschriften zunehmend verdrängt und weicht in günstigere Gemeinden wie Birmensdorf oder Aesch aus.

Die Gemeinde Horgen verweist auf ihr soziales Engagement mit einem hohen Anteil an Genossenschaftswohnungen, sieht aber die Entwicklung ebenfalls mit Sorge.

Wohnen mit Seesicht – aber nur für die Reichen? In Horgen am Zürichsee schiessen die Immobilienpreise derzeit in schwindelerregende Höhen. Für eine 4,5-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss des Neubauprojekts «Lago Mio» werden auf Homegate unglaubliche 4,9 Millionen Franken verlangt – das entspricht einem Quadratmeterpreis von 26’300 Franken. Der «Tages Anzeiger» berichtete.

Doch das ist kein Einzelfall. Laut Zahlen von Engel & Völkers sind die Immobilienpreise in Horgen in den letzten drei Jahren um 13 Prozent gestiegen – so stark wie in keiner anderen Gemeinde am linken Zürichseeufer. In der Seegartensiedlung wurde jüngst eine Wohnung für 23’000 Franken pro Quadratmeter verkauft.

Vom Geheimtipp zur Luxusadresse

Was früher als «Pfnüselküste» belächelt wurde, ist heute Topadresse für internationale Käufer. Besonders Expats aus London, New York oder Singapur treiben die Nachfrage an. Für sie sind Preise, die hierzulande schockieren, «verhältnismässig moderat», wie Makler Niki Thomet erklärt.

«Vor zehn Jahren hat man gelächelt, wenn jemand in Horgen Eigentum gekauft hat. Heute ist das Realität auf internationalem Niveau.»

Neben der attraktiven Lage zwischen Zürich, Zug und Pfäffikon punkte Horgen auch mit der Nähe zu internationalen Schulen wie der Zurich International School – ein klarer Pluspunkt für zuziehende Familien aus dem Ausland.

Mittelstand weicht in die Peripherie aus

Für den Schweizer Mittelstand wird Wohneigentum in Horgen hingegen unerschwinglich. Das liegt nicht nur an den explodierenden Preisen, sondern auch an den neuen Eigenkapitalvorschriften durch Basel III. Wer heute eine 3-Millionen-Wohnung kaufen will, muss neu 40 Prozent Eigenmittel – also 1,2 Millionen Franken – aufbringen.

Vergleichsweise günstiger geht es in Gemeinden wie Birmensdorf oder Aesch, wo Wohnungen mit 150 Quadratmetern rund 15’000 Franken pro Quadratmeter kosten. Hier reicht ein Eigenkapital von 450’000 Franken – ein Unterschied von fast 800’000 Franken.

Gemeinde Horgen sieht soziale Verantwortung

Auch Horgens Gemeindepräsident Beat Nüesch (FDP) beobachtet die Entwicklung mit Sorge – und verweist auf das soziale Engagement der Gemeinde. Mit einem Anteil von 11 Prozent Genossenschaftswohnungen liegt Horgen kantonal auf Platz 3 – direkt hinter Zürich und Winterthur.

«Wir sind bemüht, Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten zu erhalten», betont Nüesch.

