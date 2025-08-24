Die Brauerei Feldschlösschen will ab dem 1. November die Preise erhöhen. Dies berichtet der «SonntagsBlick» unter Berufung auf eine Sprecherin, die eine «leichten Preiserhöhung» bei Flaschen- und Fassbier nannte.
Grund seien seit Jahren steigende Beschaffungs- und Herstellungskosten, welche die gesamte Lieferkette beträfen. Die Sprecherin des Unternehmens habe in Aussicht gestellt, dass es auch gewisse – nicht näher genannte – Produkte gebe, die günstiger würden.
Feldschlösschen ist die Tochtergesellschaft der dänischen Carlsberg-Gruppe und klarer Marktführer in der Schweiz mit einem geschätzten Anteil von 40 Prozent.
Kunden reagieren sensibel auf Erhöhungen
Die Gastronomie müsse dem Bericht zufolge nun entscheiden, ob sie die Preiserhöhungen auf die Kundschaft abwälze oder eine kleinere Marge in Kauf nehme.
Der Wirteverband Gastrosuisse liess gegenüber der Zeitung verlauten, die Rendite sei wegen mehrerer Faktoren bereits gedrückt, und es werde nun noch enger. Gleichzeitig reagierten Konsumentinnen und Konsumenten sensibel auf Preiserhöhungen. Feldschlösschen sei ein wichtiger Partner, habe der Verband betont.
Bereits auf Anfang vergangenen Jahres wurde der Bierpreis bei einzelnen Produkten erhöht. Feldschlösschen wies ebenso auf «deutlich gestiegene Verarbeitungskosten» hin.