Die Migros-Gruppe und Feldschlösschen haben sich im Preisstreit geeinigt. Die Denner-Filialen werden wieder von Feldschlösschen beliefert.

Einigung im Preiskampf: Die Migros-Gruppe wird in ihren Filialien wieder das vollständige Sortiment von Feldschlösschen anbieten.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Feldschlösschen und die Migros-Gruppe haben sich im Preisstreit geeinigt.

Die Brauerei liefert nun wieder das vollständige Sortiment an die Denner-Filialen und Migrolino.

Die Migros-Gruppe und Feldschlösschen haben sich im Preisstreit geeinigt. In den zur Migros gehörenden Denner-Filialen und bei Migrolino wird wieder das vollständige Sortiment von Feldschlösschen-Bieren zu den üblichen tiefen Preisen angeboten.

Die Denner-Medienstelle bestätigte am Samstagabend auf Anfrage eine entsprechende Meldung von «Blick». Die Einigung sei am Freitagabend zustande gekommen.

Am vergangenen Dienstag war der Preisstreit zwischen dem Orangen Riesen und der Bierbrauerei aus Rheinfelden bekannt geworden. Feldschlösschen teilte mit, der Konzern habe sich entschieden, die Migros-Gruppe vorübergehend nicht mit seinen Produkten zu beliefern.

Neben den Feldschlösschen-Bieren waren auch internationale Biermarken und andere Getränke des zur Carlsberg-Gruppe gehörenden Bierbrauers betroffen. Darunter befanden sich Grimbergen, 1664, Guinness, Schneider Weisse und Super Bock. Aber auch Schweizer Biere wie Uszit, 1291, Hürlimann und Valaisanne waren darunter, genauso wie das Mineralwasser Rhäzünser, Pepsi und 7up.