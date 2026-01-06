In den Migros-Töchtern gibt es aktuell kein Feldschlösschen-Bier mehr. sda

In Filialen von Denner und Migrolino fehlen derzeit zahlreiche bekannte Biermarken. Grund ist ein Preisstreit zwischen der Migros-Gruppe und der Brauerei Feldschlösschen, die ihre Lieferungen vorübergehend eingestellt hat.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Feldschlösschen beliefert Denner und Migrolino vorübergehend nicht mehr.

Hintergrund ist ein laufender Preisstreit mit der Migros-Gruppe.

Betroffen sind zahlreiche Schweizer und internationale Bier- und Getränkemarken. Mehr anzeigen

In den zur Migros-Gruppe gehörenden Denner-Filialen oder Migrolino sind Biere von Feldschlösschen Mangelware. Der Detailhändler befindet sich im Preisstreit mit der Bierbrauerei aus Rheinfelden.

«Wir haben uns entschieden, die Migros-Gruppe vorübergehend nicht mit unseren Produkten zu beliefern», sagte Feldschlösschen-Kommunikationschefin Gaby Gerber zur Nachrichtenagentur AWP. Über den Preiskampf zwischen den beiden Unternehmen hatte zuvor der «Blick» berichtet.

Gleichzeitig bedauert die Brauerei den Lieferstopp und gibt sich zuversichtlich, dass das Bier und Getränkesortiment «in absehbarer Zeit» wieder verfügbar sein wird. Neben den Feldschlösschen-Bieren sind auch internationale Biermarken und andere Getränke des zur Carlsberg-Gruppe gehörenden Bierbrauers betroffen.

Darunter befinden sich Grimbergen, 1664, Guinness, Schneider Weisse und Super Bock. Aber auch Schweizer Biere wie Uszit, 1291, Hürlimann und Valaisanne sind darunter, genauso wie das Mineralwasser Rhäzünser, Pepsi und 7up.