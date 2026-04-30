Warum Freizeit immer mehr kostet – besonders für Senioren

Jetzt steigen Freizeitkosten. Auch deine Ferien könnten jetzt teurer werden. Bild: Keystone/Gaetan Bally

Freizeit in der Schweiz wird spürbar teurer: Besonders Reisen und Flüge treiben die Preise nach oben – und ein Ende ist laut Experten nicht in Sicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Freizeit in der Schweiz verteuert sich stärker als die allgemeine Inflation, vor allem wegen deutlich steigender Preise für Reisen.

Flüge und Pauschalreisen sind spürbar teurer geworden: Die Kosten dürften wegen hoher Kerosinpreise weiter anziehen.

Auch Haustiere gehen mehr ins Portemonnaie, während Bereiche wie Parahotellerie oder Carsharing günstiger geworden sind. Mehr anzeigen

Freizeit in der Schweiz wird spürbar teurer. Im März 2026 sind die Preise für Freizeitgüter im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent gestiegen. Das zeigt der Freizeit-Preisindex des Vergleichsdienstes Comparis.

Zum Vergleich: Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK), der alle Güter umfasst, lag im selben Zeitraum nur bei 0,3 Prozent. Gegenüber dem Februar sind die Preise im Freizeitbereich jedoch leicht gesunken, um 0,3 Prozent.

Besonders stark gestiegen sind zuletzt die Preise für Reisen. Pauschalreisen verteuerten sich im Monatsvergleich um 5,2 Prozent, Flüge um 3,9 Prozent. «Beim Luftverkehr wie bei den Pauschalreisen spielen saisonale Effekte eine Rolle», sagt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn.

Und weiter: «Dazu kommen ein grosser Nachholbedarf, Kapazitäts- sowie Fachkräfteengpässe, die allgemeine Teuerung und eine hohe Zahlungsbereitschaft.» Über fünf Jahre betrachtet ist der Anstieg noch deutlicher: Pauschalreisen wurden um 33 Prozent teurer, Flüge sogar um 77 Prozent.

Ein Ende dieser Entwicklung ist laut Kuhn nicht in Sicht. «Damit ist das Ende der Fahnenstange aber nicht erreicht: Fliegen wird noch teurer», sagt er. Grund dafür sind unter anderem die stark gestiegenen Kerosinpreise seit Beginn des Iran-Kriegs.

«Die seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegenen Kerosinpreise wirken erst verzögert auf die Ticket- und Pauschalreisepreise», so Kuhn. Die Auswirkungen dürften erst im Sommer voll sichtbar werden.

Flug- und Pauschalreisepreise Früh buchen statt pokern: Last-Minute-Angebote werden seltener und teurer. Reisende sollten einige Monate im Voraus buchen, besonders für Sommer- und Ferienzeiten.

Flexibilität bei Reisedaten kann zusätzlich Geld sparen: Teure Flugtage etwa von Freitag bis Sonntag sollten vermieden werden.

Alternative Routen und Flughäfen prüfen: Da Fluggesellschaften ihr Angebot reduzieren, lohnt sich ein Blick auf Abflüge von kleineren Flughäfen, Verbindungen mit Zwischenstopp (oft günstiger als Direktflüge) sowie Kombinationen aus Zug und Flug.

Paket- und Einzelbuchung vergleichen: Auch wenn Pauschalreisen teurer werden, können sie weiterhin Vorteile bieten, etwa Preisabsicherung gegen weitere Flugpreisanstiege sowie Schutz bei Annullierungen. Trotzdem lohnt sich der Vergleich mit Einzelbuchungen: Mitunter ist es günstiger, selbst zu kombinieren. Mehr anzeigen

Auch strukturelle Veränderungen in der Luftfahrt verschärfen die Lage. Die International Air Transport Association (Iata) ging ursprünglich von einem Ölpreis von rund 88 US-Dollar pro Barrel aus – inzwischen liegt er teilweise über 100 US-Dollar.

Airlines reagieren bereits: Sie streichen unrentable Flüge, setzen weniger effiziente Flugzeuge aus und konzentrieren sich auf grosse Drehkreuze. «Für Flugreisende bedeutet das höhere Ticketpreise, weniger Auswahl, kurzfristige Flugänderungen oder Annullierungen sowie mehr indirekte Flüge, also längere Reisezeiten», so Kuhn.

Haustiere treiben die Kosten

Ebenfalls unter den Top 5 der am stärksten verteuerten Güter sind Bild- und Tonträger mit plus 3,0 Prozent sowie tierärztliche Leistungen für Heimtiere mit plus 2 Prozent. Im 5-Jahresvergleich sind insbesondere die Preise für Heimtierbedarf und tierärztliche Behandlungen um 5 Prozent beziehungsweise 13 Prozent geklettert.

«Futter, Zubehör und Pflegeartikel sind aufgrund höherer Energie- und Transportkosten sowie gestiegener Rohstoffpreise, etwa für Getreide und Fleisch, teurer geworden», erklärt der Comparis-Experte.

Heimtierbedarf und Tierarztkosten Prävention spart langfristig Geld: Regelmässige Impfungen, Zahnpflege und Kontrollen verhindern teure Behandlungen. Früh erkannt sind viele Krankheiten deutlich günstiger zu behandeln.

Preise vergleichen und 2. Meinung einholen: Was bei Menschen gilt, gilt auch bei Tieren: Behandlungskosten können stark variieren. Bei grösseren Eingriffen lohnt es sich, einen Kostenvoranschlag zu verlangen und eine 2. Praxis zu konsultieren. Das schafft Transparenz und kann mehrere 100 Franken einsparen.

Rücklagen oder Versicherung einplanen: Da Behandlungen teurer werden, kann es sich lohnen, monatlich einen kleinen Betrag für Tierkosten zurückzulegen oder eine Tierkrankenversicherung zu prüfen. Gerade bei unerwarteten Operationen kann das finanziell entlasten. Mehr anzeigen

Der Trend hängt auch mit dem Haustierboom zusammen: Die Zahl der Hunde ist seit der Pandemie von rund 520’000 auf etwa 550’000 gestiegen. Bei Katzen wird ein Anstieg von 1,5 auf 1,9 Millionen Tiere geschätzt. Gleichzeitig werden Behandlungen aufwendiger und teurer.

«Bei den tierärztlichen Behandlungen zeigen sich ähnliche Faktoren wie in der Humanmedizin», sagt Kuhn. Da weniger als 10 Prozent der Tiere versichert sind, tragen über 90 Prozent der Halter die Kosten selbst.

Ältere besonders betroffen – einige Preise sinken

Nicht alle trifft die Teuerung gleich stark. Am meisten belastet sind Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren mit einer Jahresteuerung von 1,4 Prozent. Paare mit Kindern spüren mit 0,7 Prozent den geringsten Anstieg. Regional liegt die Teuerung in der deutschen und rätoromanischen Schweiz mit 0,9 Prozent am höchsten, während sie im Tessin bei 0,8 Prozent liegt.

Gleichzeitig gibt es auch Entlastung: Einige Freizeitangebote sind günstiger geworden. So sank der Preis für Parahotellerie, also Ferienwohnungen, Campingplätze, Jugendherbergen und Privatunterkünfte, um 20,9 Prozent, für Autovermietung und Carsharing um 22,1 Prozent. Auch Bergbahnen, Druckprodukte sowie Foto- und Videoausrüstung wurden leicht günstiger.