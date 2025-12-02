Migros-Chef zieht Bilanz«Finden wir eigentlich falsch» – Irminger kritisiert Brotpreis-Schlacht
Samuel Walder
2.12.2025
Ein Jahr nach Beginn der Preissenkungs-Offensive zeigt sich: Die Kundschaft greift zu, doch die Migros hat noch keinen Boden gegenüber der Konkurrenz gutgemacht. Trotzdem setzt der Konzern weiter auf Expansion – und hofft auf Zuwanderung.
Rund ein Jahr nach Beginn der gross angelegten Preissenkungs-Offensive zieht Migros-Chef Mario Irminger im SRF-«Eco Talk» eine erste Zwischenbilanz: Ja, die Kundinnen und Kunden greifen zu – und zwar deutlich häufiger.
In den betroffenen Sortimenten sei ein «überproportionaler Mengenzuwachs» festzustellen. Doch Marktanteile habe der Detailhandelsriese damit noch nicht zurückgewonnen, sagt Irminger.
Der Startschuss fiel am 28. Oktober 2024: Migros senkte die Preise von rund 1000 Produkten – von Gemüse und Früchten über Fleisch bis hin zu Bio-Artikeln. Ziel der milliardenschweren Aktion: Kundinnen und Kunden sollten keinen Grund mehr haben, bei der Konkurrenz von Aldi oder Lidl einzukaufen.
Die Produkte sind seither mit gelben Tiefpreis-Stickern markiert. Eine Kampfansage an die deutschen Discounter – mit einem hohen Preis.
Hohe Kosten, tiefe Margen
500 Millionen Franken lässt sich die Migros die Tiefpreisstrategie kosten. Dass dabei nicht jedes Produkt rentabel ist, räumt Irminger offen ein. Bestimmte Artikel – wie etwa Brot – seien quersubventioniert.
Auf Druck des Marktes habe Migros bei den Brotpreisen mitziehen müssen, obwohl Irminger selbst solche Preisschlachten kritisiert: «Wir finden sie eigentlich falsch.»
Offiziell betont die Migros, dass man sich an Branchen-Richtpreise halte und lokale Hersteller wie Ricola, Rivella oder Zweifel nicht unter Druck setze. Doch hinter den Kulissen klingen andere Töne durch.
Wachstum durch Zuwanderung – und neue Filialen
Besonders gegenüber grossen Marken wie Nestlé, Lindt & Sprüngli oder Coca-Cola versucht die Migros, bessere Konditionen zu erwirken. Ein prominenter Gewinner: Lindt-Produkte sollen bald wieder in die Regale zurückkehren.
Auch die demografische Entwicklung spielt eine Rolle. Die jährlich hohe Zuwanderung bedeutet für den Detailhandel potenziell zehntausende neue Konsumentinnen und Konsumenten.
Irminger sieht hier ungenutztes Potenzial und will mit dem Ausbau von 140 neuen Filialen sowie der Renovation bestehender Läden punkten. Zwei Milliarden Franken werden dafür in den nächsten fünf Jahren investiert.
Zweifel an der Strategie
Doch nicht alle Experten sind überzeugt. Jörg Staudacher vom Schweizerischen Institut für Vertrieb und Handel sieht in der Strategie eine gefährliche Entwicklung: «Migros zieht vor allem Schnäppchenjäger an, die illoyal sind, und erzieht die Kundschaft quasi auf den Preis.»
Die Gefahr: Kundenbindung bleibt auf der Strecke. Irminger widerspricht: Nur ein Bruchteil der Produkte sei vergünstigt worden – rund 1000 von insgesamt 12'000.
Die Preissenkungen seien nur ein Teil einer umfassenden Strategie, die auch Investitionen und Effizienzsteigerung umfasst. Sein Ziel: in vier bis fünf Jahren wieder eine Profitabilität von 2.5 Prozent – wie bei Konkurrentin Coop.
Wenn die Tablette wieder mal querliegt … – Diese zwei Tricks lassen jede Pille leichter flutschen
Winterzeit, Grippezeit – und Tabletten, die partout nicht runter wollen. Dabei gibts zwei simple Moves, die das Schlucken massiv erleichtern. Im Video zeigen wir dir, mit welchen Tricks es besser flutscht.
Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert
In der Schweiz wird es vorderhand keine nationale Erbschaftssteuer zugunsten des Klimas geben. Die Juso-Volksinitiative «für eine Zukunft» ist gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik (BFS) am Ständemehr gescheitert. Applaus gab es bei den Abstimmungssiegern aber auch bei den Verlierern, der Juso. «Wir haben es geschafft, über ein Jahr über unsere grössten Krisen zu sprechen», so die Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann.
30.11.2025
Ifo-Index sinkt – «Deutsche Wirtschaft zweifelt an baldiger Erholung»
STORY: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend wieder verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im November um 0,3 auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Mini-Anstieg auf 88,5 Zähler gerechnet. «Die Unternehmen haben doch länger erwartet, dass im kommenden Jahr durch das viele Geld, das die Politik sich leiht und unter die Leute bringt, dass da ein Aufschwung kommt, und man hat ausserdem erwartet, dass die neue Bundesregierung Reformen verabschiedet im Herbst über die Schulden hinaus. Und jetzt gibt es doch eine gewisse Skepsis, ob das was wird. Erstmal sieht man, dass nach den Plänen, die wir derzeit haben, das zusätzlich aufgenommene Geld teilweise gar nicht in zusätzliche Investitionen fliesst, sondern Haushaltslöcher stopft. Das ist nicht gut. Und die Reformen bleiben aus oder weisen sogar in die falsche Richtung, wenn wir etwa an die Rentenreform denken, die treibt ja die Kosten für künftige Bundeshaushalte in die Höhe. Das heisst, höhere Steuern, möglicherweise auch höhere Beitragssätze in der Rentenversicherung, und da sagt die Wirtschaft, das hilft uns nicht.» Mit Blick auf den Streit um die Rentenreform forderte Fuest die Beteiligten auf, noch mal nachzudenken. «Die Renten müssen dauerhaft langsamer steigen als die Löhne. Das gilt auch für die Pensionen, da haben wir ähnliche Probleme, und entsprechend sollte sich die Politik verhalten, aber derzeit weitet die Politik eher die Rentenleistung aus und sie steuert damit in die falsche Richtung. Deshalb haben wir eben gefordert, das gesamte Paket nochmal zurückzuziehen. Es soll ja eine Rentenkommission geben, die sollte man mal anhören und dann solide entscheiden.» Nach einem Schrumpfen im Frühjahr und einer Stagnation im Sommer dürfte die deutsche Wirtschaft im laufenden Schlussquartal 2025 nach Einschätzung der Bundesbank wieder leicht wachsen. Ein spürbares Anziehen der Konjunktur erwarten Fachleute aber erst für das kommende Jahr.
24.11.2025
Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten
Laut dem deutschen Friedrich-Loeffler-Institut ist es auch möglich, dass sich Säugetiere mit dem Virus infizieren. Besonders Freigänger-Katzen sind gefährdet.
15.11.2025
Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert
Ifo-Index sinkt – «Deutsche Wirtschaft zweifelt an baldiger Erholung»
Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten