Hatten letztes Jahr mehr zu tun: Marlene Amstad, Verwaltungspräsidentin der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma, und Stefan Walter, Direktor Finma, während der Jahresmedienkonferenz der Finma, am Dienstag in Bern. Keystone

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Verfahren gegen Finanzinstitute und natürliche Personen abgeschlossen. Erneut führte sie zahlreiche Kontrollen bei Banken und Versicherungen durch.

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Das volatile Umfeld habe sich 2025 verschärft und zu erhöhten finanziellen und nicht-finanziellen Risiken geführt, teilte die Finma am Dienstag im Rahmen ihrer Jahres-Medienkonferenz mit. Sie habe deshalb einen Fokus auf die Früherkennung der Risiken bei den Beteiligten gesetzt.

Konkret führte die Behörde 113 Vor-Ort-Kontrollen bei Banken durch, 43 bei Versicherungen und 20 im Bereich Asset Management, wobei die Anzahl etwa im Rahmen des Vorjahres ausfiel. Dabei fanden die Kontrollen mehrheitlich bei den grösseren Finanzinstituten statt. Im Fokus stand dabei weiterhin die Grossbank UBS, bei welcher die Finma insgesamt 42 Vor-Ort-Kontrollen durchführte.

Mehr Enforcement-Verfahren

Die Zahl der sogenannten Enforcement-Verfahren gegen Finanzinstitute und gegen natürliche Personen stieg deutlich an: Die Finma schloss im vergangenen Jahr 55 solcher Verfahren ab nach 38 im Jahr 2024. Die Öffentlichkeit wurde darüber aber nicht informiert: Bei den Verfahren seien die «momentan sehr eingeschränkten gesetzlichen Voraussetzungen für eine aktive Kommunikation» nicht erfüllt gewesen oder die Finma sei gerichtlich an der Kommunikation gehindert worden, hält sie fest

Des Weiteren eröffnete die Finma rund 450 Abklärungen gegen potenziell unerlaubt tätige Unternehmen und Personen, dies gestützt auf Hinweise aus der Bevölkerung, von Behörden sowie aus ihrer Aufsichtstätigkeit. Zudem nahm sie über 300 Einträge auf ihrer Warnliste vor und warnte damit vor potenziell unerlaubt tätigen Anbietern im Finanzmarkt. Das stelle einen Höhepunkt dar, heisst es.

Deutlich mehr Mitarbeitende

Die Aufsichtsbehörde hat im vergangenen Jahr ihre personellen Ressourcen weiter aufgestockt. So betrug die Anzahl der unbefristeten Vollzeitstellen 2025 durchschnittlich 617 gegenüber 554 im Jahr davor.

Die Finma verweist dabei auf die vertiefte und frühzeitige Aufsicht über den Finanzmarkt, aber auch auf neue Aufgaben: So beaufsichtige sie seit 2024 auch rund 10'000 Versicherungsvermittler. Auch künftig werde der Personalbestand aber «dreistellig» bleiben, versichert die Behörde.