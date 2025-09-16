Unternehmen gehen unterschiedlich mit dem Zollhammer um Erste Schweizer Unternehmen haben aufgrund der US-Zölle Kurzarbeit vorangemeldet. Im Juli wurden gemäss dem Bund insgesamt zwölf solche Voranmeldungen bereits genehmigt. Kurzarbeit kann auch beim Präzisionsmechanik-Unternehmen Dero AG ein Thema werden, «Sobald Bestellungen ausbleiben», sagt Pascal Degen von Dero AG. «So können wir unsere Mitarbeitenden halten. Ein Abbau wäre sehr einschneidend für uns». Laufende Aufträge für das US-Geschäft werden um einige Monate zurückgestellt. «Vielleicht gibt es dann andere Zölle.» Durch das Abwarten entstehe jedoch eine «Abwärtsspirale», die die ganze Wirtschaft bremse. Der Schokoladenhersteller Maestrani in Flawil SG hat die Lieferungen in die USA eingestellt. Das US-Geschäft beträgt weniger als 10%. Bei ihren Kunden in den USA gäbe es noch gewisse Lager an Produkten, sagt CEO Christoph Birchler gegenüber Keystone-SDA. «Unser Kapital sind aber die Regalplätze.» Deshalb müsse die Lieferung irgendwann wieder aufgenommen werden. 14.08.2025

Schweizer Firmen haben als Antwort auf die jüngst erhöhten US-Zölle einer Umfrage zufolge mehrere Massnahmen in Angriff genommen. Dazu zählen etwa Effizienzsteigerungen, Automatisierung und eine stärkere Regionalisierung.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz leidet unter Trumps Strafzöllen von 39 Prozent auf ihre Produkte – die höchsten für ein Industrieland.

Die Zölle gelten seit Anfang August.

Sie gefährden Margen, stören Lieferketten und belasten Kundenbeziehungen.

Schweizer Firmen haben deshalb laut einer Umfrage mehrere Massnahmen in Angriff genommen.

Dazu zählen etwa Effizienzsteigerungen, Automatisierung und eine stärkere Regionalisierung. Mehr anzeigen

Laut einer Umfrage der Strategieberatung EY Parthenon planen 48 Prozent der befragten CEOs konkrete Massnahmen in diesen Bereichen. Gleichzeitig gaben fast drei Viertel an, Güter künftig vermehrt lokal zu produzieren oder Lieferketten regionaler auszurichten, wie es in einer Mitteilung von EY vom Dienstag hiess. An der Umfrage beteiligten sich 1200 CEOs weltweit, davon 50 aus der Schweiz.

Hintergrund der Massnahmen ist die deutliche Anhebung der Zölle auf Schweizer Importe um 39 Prozent seit Anfang August. Diese Entwicklung gefährde Margen, störe Lieferketten und belaste Kundenbeziehungen, erklärte Stefan Rösch-Rütsche, Country Managing Partner von EY Schweiz, gemäss Mittelung. Unternehmen müssten daher rasch handeln und massgeschneiderte Lösungen entwickeln.

Lust auf Expansion

Neben den Zöllen bleibt die geopolitische Unsicherheit insgesamt das dominierende Risiko für hiesige Firmen. 52 Prozent der CEOs in der Schweiz nannten geopolitische Spannungen als grösste Gefahr für ihr Geschäft, weltweit waren es nur 28 Prozent. Auch makroökonomische Unsicherheiten bereiteten 42 Prozent der Befragten Sorgen.

Trotz der angespannten Lage zeigen sich Schweizer Unternehmenslenker expansiv. 40 Prozent planen innerhalb der kommenden zwölf Monate mindestens eine Fusion oder Übernahme, 76 Prozent wollen strategische Allianzen oder Joint Ventures eingehen.

Auch Schweizer Käse unterliegt beim Export in die USA einem dortigen Zoll von 39 Prozent. (Archivbild) Bild: Keystone

Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit noch mehrere Jahre anhalten wird. 38 Prozent erwarten eine Dauer von mindestens drei bis fünf Jahren – deutlich mehr als im globalen Durchschnitt von 17 Prozent.