  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump-Zollhammer gegen Schweiz Unternehmen reagieren mit Automatisierung und Regionalisierung auf Zölle

SDA

16.9.2025 - 05:58

Unternehmen gehen unterschiedlich mit dem Zollhammer um

Unternehmen gehen unterschiedlich mit dem Zollhammer um

Erste Schweizer Unternehmen haben aufgrund der US-Zölle Kurzarbeit vorangemeldet. Im Juli wurden gemäss dem Bund insgesamt zwölf solche Voranmeldungen bereits genehmigt. Kurzarbeit kann auch beim Präzisionsmechanik-Unternehmen Dero AG ein Thema werden, «Sobald Bestellungen ausbleiben», sagt Pascal Degen von Dero AG. «So können wir unsere Mitarbeitenden halten. Ein Abbau wäre sehr einschneidend für uns». Laufende Aufträge für das US-Geschäft werden um einige Monate zurückgestellt. «Vielleicht gibt es dann andere Zölle.» Durch das Abwarten entstehe jedoch eine «Abwärtsspirale», die die ganze Wirtschaft bremse. Der Schokoladenhersteller Maestrani in Flawil SG hat die Lieferungen in die USA eingestellt. Das US-Geschäft beträgt weniger als 10%. Bei ihren Kunden in den USA gäbe es noch gewisse Lager an Produkten, sagt CEO Christoph Birchler gegenüber Keystone-SDA. «Unser Kapital sind aber die Regalplätze.» Deshalb müsse die Lieferung irgendwann wieder aufgenommen werden.

14.08.2025

Schweizer Firmen haben als Antwort auf die jüngst erhöhten US-Zölle einer Umfrage zufolge mehrere Massnahmen in Angriff genommen. Dazu zählen etwa Effizienzsteigerungen, Automatisierung und eine stärkere Regionalisierung.

Keystone-SDA

16.09.2025, 05:58

16.09.2025, 06:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz leidet unter Trumps Strafzöllen von 39 Prozent auf ihre Produkte – die höchsten für ein Industrieland.
  • Die Zölle gelten seit Anfang August.
  • Sie gefährden Margen, stören Lieferketten und belasten Kundenbeziehungen.
  • Schweizer Firmen haben deshalb laut einer Umfrage mehrere Massnahmen  in Angriff genommen.
  • Dazu zählen etwa Effizienzsteigerungen, Automatisierung und eine stärkere Regionalisierung.
Mehr anzeigen

Laut einer Umfrage der Strategieberatung EY Parthenon planen 48 Prozent der befragten CEOs konkrete Massnahmen in diesen Bereichen. Gleichzeitig gaben fast drei Viertel an, Güter künftig vermehrt lokal zu produzieren oder Lieferketten regionaler auszurichten, wie es in einer Mitteilung von EY vom Dienstag hiess. An der Umfrage beteiligten sich 1200 CEOs weltweit, davon 50 aus der Schweiz.

Hintergrund der Massnahmen ist die deutliche Anhebung der Zölle auf Schweizer Importe um 39 Prozent seit Anfang August. Diese Entwicklung gefährde Margen, störe Lieferketten und belaste Kundenbeziehungen, erklärte Stefan Rösch-Rütsche, Country Managing Partner von EY Schweiz, gemäss Mittelung. Unternehmen müssten daher rasch handeln und massgeschneiderte Lösungen entwickeln.

Neue Ergebnisse zeigen. Schweizer Konzerne trotzen Trump-Zöllen – doch die zweite Jahreshälfte wird hart

Neue Ergebnisse zeigenSchweizer Konzerne trotzen Trump-Zöllen – doch die zweite Jahreshälfte wird hart

Lust auf Expansion

Neben den Zöllen bleibt die geopolitische Unsicherheit insgesamt das dominierende Risiko für hiesige Firmen. 52 Prozent der CEOs in der Schweiz nannten geopolitische Spannungen als grösste Gefahr für ihr Geschäft, weltweit waren es nur 28 Prozent. Auch makroökonomische Unsicherheiten bereiteten 42 Prozent der Befragten Sorgen.

Trotz der angespannten Lage zeigen sich Schweizer Unternehmenslenker expansiv. 40 Prozent planen innerhalb der kommenden zwölf Monate mindestens eine Fusion oder Übernahme, 76 Prozent wollen strategische Allianzen oder Joint Ventures eingehen.

Auch Schweizer Käse unterliegt beim Export in die USA einem dortigen Zoll von 39 Prozent. (Archivbild)
Auch Schweizer Käse unterliegt beim Export in die USA einem dortigen Zoll von 39 Prozent. (Archivbild)
Bild: Keystone

Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit noch mehrere Jahre anhalten wird. 38 Prozent erwarten eine Dauer von mindestens drei bis fünf Jahren – deutlich mehr als im globalen Durchschnitt von 17 Prozent.

Meistgelesen

Fünf unbequeme Themen reisen mit nach England – US-Präsident meidet Öffentlichkeit
Russen klauen die eigenen Waffen – und sprengen sich in die Luft
«‹Sprachrohr› der radikalen Linken»: Trump will 15 Milliarden Dollar von der «New York Times»
Apotheker kommt ins Spital – Stunden später ist er tot
Italienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben

Mehr zum Thema

USA unter Donald Trump. «‹Sprachrohr› der radikalen Linken»: Trump will 15 Milliarden Dollar von der «New York Times»

USA unter Donald Trump«‹Sprachrohr› der radikalen Linken»: Trump will 15 Milliarden Dollar von der «New York Times»

«Deal wahrscheinlich». Hoffnung auf Ende der US-Strafzölle wächst

«Deal wahrscheinlich»Hoffnung auf Ende der US-Strafzölle wächst

Wirtschaft unter Druck. So umgehen Schweizer Konzerne Trumps Zoll-Hammer

Wirtschaft unter DruckSo umgehen Schweizer Konzerne Trumps Zoll-Hammer

Unerklärliche 39 Prozent. Hängt Trumps Zoll-Hammer mit seinem Kreuzzug gegen die Pharmabranche zusammen?

Unerklärliche 39 ProzentHängt Trumps Zoll-Hammer mit seinem Kreuzzug gegen die Pharmabranche zusammen?