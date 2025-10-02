Ifo-Geschäftsklima überraschend eingetrübt: Dämpfer für Konjunkturerholung

STORY: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend eingetrübt und damit der erhofften Konjunkturerholung einen Dämpfer versetzt. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank im September auf 87,7 Zähler, nach 88,9 Punkten im August, wie das Münchner ifo Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Der Präsident des ifo-Instituts am Mittwoch in München mit weiteren Details. Clemens Fuest, ifo-Präsident: «Und auffällig dieses Mal ist insbesondere der Dienstleistungssektor. Das ist ein Sektor, der ziemlich stabil war in den letzten Jahren. Und da haben wir eine deutliche Abwärtsbewegung, das ist getrieben von den industrienahen Dienstleistungen, zum Beispiel Transport und Logistik. Und das verweist auf die Schwäche in der Industrie, die wir schon länger haben und in der Industrie ist es also noch mal runtergegangen. Die Industrieunternehmen sagen: Wir bekommen nicht die Aufträge, die wir brauchen. Es ist vor allem die Exportschwäche der Industrie, die sich hier bemerkbar macht.» Auf die Pläne der aktuellen Regierung, wie die gewaltigen Kredite von Hunderten Milliarden Euro in den kommenden Jahren eingesetzt werden sollen, blickte der Wirtschafts-Experte durchaus kritisch. «Es kommt aber derzeit hinzu, dass wir sehen, dass die staatlichen Investitionen gar nicht in dem Masse zunehmen, in dem die Schulden zunehmen, die dafür aufgenommen werden. Das heisst, die Mittel werden zweckentfremdet, im Kernhaushalt werden die Investitionen reduziert und man verlässt sich auf das Sondervermögen, Entwicklungen, von der viele Experten, auch das ifo-Institut, immer wieder gewarnt hatten. Leider wird da ein erheblicher Teil der Mittel zweckentfremdet. Und auch da sagen natürlich viele Unternehmen, so haben wir uns das nicht vorgestellt, so werden wir kein Wachstum hinkriegen.» Fuest betonte zudem, wo die grossen Probleme liegen, die demnächst auf die Koalition von Union und SPD zukommen werden. «Und dann gibt es natürlich den ganz grossen Bereich der Rentenversicherung, der Pensionen, der Pflege. Wenn wir da nichts tun, das wissen wir alle, steigen die Sozialversicherungsbeiträge, steigen die Steuerlasten. Das ist alles nicht machbar. Nur hat die Politik da offenbar Angst, das zu tun, was nötig ist. Was getan werden muss, weiss eigentlich jeder. Wir müssen Leistungswachstum begrenzen, wir müssen die Lebensarbeitszeit verlängern. Und die Politik hat offenbar Angst, das zu beschliessen. Deshalb hatten wir jetzt erst mal eine Kommission gegründet. Die Kommission brauchen wir eigentlich nicht wirklich, denn wir wissen ja, welche Reform notwendig ist. Also die Politik muss jetzt entscheiden.» Es war der erste Rückgang der Stimmung in der deutschen Wirtschaft nach einer Serie von sechs Anstiegen des an den Finanzmärkten stark beachteten Frühindikators. Und die Aussichten für das Gesamtjahr sind mau: Führende Forschungsinstitute sagen der deutschen Wirtschaft, Insidern zufolge, in diesem Jahr bloss ein Mini-Wachstum voraus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde voraussichtlich nur um 0,2 Prozent zulegen, wie Reuters von mehreren mit der Sache vertrauten Personen erfuhr.

