115'000 Passagiere an einem Tag Flughafen Zürich meldet Rekordsommer – einige Destinationen sind Hotspots

Sven Ziegler

21.8.2025

Ein Airbus A220-300 der Swiss am Flughafen Zürich. (Archivbild)
Ein Airbus A220-300 der Swiss am Flughafen Zürich. (Archivbild)
sda

Am Flughafen Zürich sind in den Sommermonaten so viele Passagiere unterwegs gewesen wie noch nie. Auch Swiss meldet neue Höchstwerte – und gleichzeitig eine Verbesserung bei der Pünktlichkeit.

Redaktion blue News

21.08.2025, 14:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Juli nutzten über 3,2 Millionen Passagiere den Flughafen Zürich, ein Plus von 4,8 Prozent.
  • Swiss beförderte im Sommer rund 3 Millionen Gäste, 2,4 Prozent mehr als 2024.
  • Die Pünktlichkeit der Flüge stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.
Mehr anzeigen

Der Sommer 2025 hat dem Flughafen Zürich und SWISS Rekordzahlen beschert. Im Juli zählte der Flughafen über 3,2 Millionen Passagiere, 4,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Swiss beförderte im selben Monat 1,8 Millionen Menschen, zwischen Ende Juni und Mitte August insgesamt rund 3 Millionen. Das teilen die beiden Gesellschaften am Donnerstag mit. 

Am 28. Juli wurde ein neuer Spitzentag verzeichnet: Über 115’500 Passagiere reisten über den Flughafen, 63’460 davon mit Swiss – so viele wie seit der Pandemie nicht mehr.

Bei den beliebtesten Destinationen lagen bei Swiss London, Palma de Mallorca und München vorne, auf der Langstrecke New York, Chicago und Boston. Der Flughafen nannte Palma, Istanbul, Lissabon, Rom, Vancouver und Tokio als Trendziele.

Bessere Pünktlichkeit

Auffällig: Der Anteil an Umsteigepassagieren war mit 26,9 Prozent niedrig, die meisten Reisenden starteten oder endeten in Zürich.

Auch die Pünktlichkeit verbesserte sich. Swiss kam im Hochsommer auf 58,6 Prozent, fast zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Kurzfristige Flugstreichungen gingen deutlich zurück. Am gesamten Flughafen lag der Wert im Juli bei 51 Prozent, neun Prozentpunkte über 2024.

Weniger Verkehr gab es nach 23 Uhr: Starts und Landungen in der Nacht nahmen um gut 20 Prozent ab. Rund 90 Prozent der Passagiere passierten die Sicherheitskontrolle in unter fünf Minuten.

