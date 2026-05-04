  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auch im April Flughafen Zürich verzeichnet mehr Flugbewegungen

SDA

4.5.2026 - 08:57

Erstmals ist wieder mehr los als vor Corona: Der Flughafen Zürich verzeichnete im April 2026 deutlich mehr Starts und Landungen. (Archivbild)
Erstmals ist wieder mehr los als vor Corona: Der Flughafen Zürich verzeichnete im April 2026 deutlich mehr Starts und Landungen. (Archivbild)
Keystone

Trotz geopolitischer Unsicherheiten hebt der Flugverkehr am Flughafen Zürich weiter ab: Im April 2026 stiegen die Flugbewegungen deutlich an und lagen erstmals in diesem Jahr wieder über dem Vor-Corona-Niveau von 2019.

Keystone-SDA

04.05.2026, 08:57

04.05.2026, 09:00

Der Flughafen Zürich hat im April 2026 trotz geopolitischer Spannungen mehr Flugbewegungen verzeichnet als im Vorjahr. Insgesamt wurden 23'307 Starts und Landungen gezählt, was einem Anstieg um 5,2 Prozent gegenüber April 2025 entspricht, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.

Auch der Wert von vor der Coronakrise wurde auf Monatssicht erstmals in diesem Jahr übertroffen. In den ersten vier Monaten 2026 summierten sich die Flugbewegungen auf 78'643 und lagen damit 3,8 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum Niveau von 2019 fehlen damit aber noch 3,3 Prozent.

Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat April werden am 13. Mai veröffentlicht. Im März waren die Passagierzahlen trotz der Kriegshandlungen im Iran um rund 5 Prozent gestiegen. Das Wachstum war dabei vor allem Europaflügen zu verdanken, während die Zahl der Interkontinentalflüge rückläufig war.

Die Zahlen zu den Flugbewegungen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen.

Meistgelesen

Die Gastronomie verliert still und leise ihr wichtigstes Geschäft
Fahrt ohne SBB-Billett kostet Schwyzer 20'000 Franken
Zufallsfund im Niederdorf ZH – Zivilpolizist deckt illegales Bordell auf

Mehr aus dem Ressort

Dank starker Performance. KPT steigert 2025 Gewinn deutlich

Dank starker PerformanceKPT steigert 2025 Gewinn deutlich

Noch 2024 blieb er. Lidl-CEO tritt nach 3 Jahren ab

Noch 2024 blieb erLidl-CEO tritt nach 3 Jahren ab

Riesige Summe gefordert. Kunde verklagt Graubündner Kantonalbank auf hunderte Millionen

Riesige Summe gefordertKunde verklagt Graubündner Kantonalbank auf hunderte Millionen