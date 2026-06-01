  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auch im Mai Flughafen Zürich verzeichnet mehr Flugbewegungen

SDA

1.6.2026 - 07:48

Am Flughafen Zürich sind im Mai 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut mehr Starts und Landungen gezählt worden. Der Anstieg betrug gut 5 Prozent.(Archivbild)
Am Flughafen Zürich sind im Mai 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut mehr Starts und Landungen gezählt worden. Der Anstieg betrug gut 5 Prozent.(Archivbild)
Keystone

Der Flughafen Zürich hat im Mai erneut mehr Flugbewegungen verzeichnet als im Vorjahr. Besonders der Europaverkehr sorgte für Wachstum. Das Niveau von vor der Corona-Pandemie ist inzwischen fast wieder erreicht.

Keystone-SDA

01.06.2026, 07:48

01.06.2026, 07:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Mai wurden am Flughafen Zürich 25'071 Starts und Landungen gezählt, 5,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
  • Der verkehrsreichste Tag war der Freitag vor Pfingsten mit 884 Flugbewegungen.
  • Das Vor-Corona-Niveau von 2019 wird nur noch knapp verfehlt.
Mehr anzeigen

Der Flughafen Zürich hat im Mai 2026 ungeachtet geopolitischer Spannungen erneut mehr Flugbewegungen registriert als im Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 25'071 Starts und Landungen gezählt, was einem Anstieg von 5,1 Prozent gegenüber Mai 2025 entspricht.

Dies geht aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur AWP vom Montag hervor. Der verkehrsreichste Tag war mit 884 An- oder Abflügen der 22. Mai, der Freitag vor Pfingsten. In den ersten fünf Monaten 2026 summierten sich die Flugbewegungen auf 106'715 und lagen damit 4,1 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum Vor-Corona-Niveau von 2019 fehlen aber noch 1,6 Prozent.

Seit dem Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar hat der Flugverkehr in Zürich kontinuierlich zugenommen. So schnitt nach März und April nun auch der Monat Mai über dem Vorjahreswert ab. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Europaverkehr, während die Zahl der Interkontinentalflüge rückläufig war.

Die Zahlen zu den Flugbewegungen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen.

Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Mai werden am 10. Juni veröffentlicht.

Meistgelesen

Trumps grosse Party für Amerika sorgt für Häme, Kritik und jede Menge Absagen
«Wir können den Fans und der Schweiz nicht genug danken»
«Das war mehr als Sport – das war ein Ereignis für die Geschichtsbücher»

Mehr aus dem Ressort

Transport. Uber und Autobrains wollen Robotaxis in München testen

TransportUber und Autobrains wollen Robotaxis in München testen

Was steckt dahinter?. Studie kritisiert Nachhaltigkeitsversprechen der KI-Branche

Was steckt dahinter?Studie kritisiert Nachhaltigkeitsversprechen der KI-Branche

Mit Handelsschranken. USA schliessen Schlupfloch bei Chip-Exporten nach China

Mit HandelsschrankenUSA schliessen Schlupfloch bei Chip-Exporten nach China