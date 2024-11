Mit dem Stellenabbau sollen bei Ford Kosten gesenkt werden. Archivbild: Rolf Vennenbernd/dpa

Knapp zwei Milliarden Euro hat Ford in seinen Kölner Standort investiert, um E-Autos zu produzieren. Die rollen inzwischen zwar vom Band, doch der Absatz ist mau. Nun zückt die Firma den Rotstift.

Der US-Autobauer Ford will bis Ende 2027 in Deutschland 2900 Stellen streichen und so die Kosten senken. Die meisten Arbeitsplätze sollen im Kölner Werk wegfallen, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Insgesamt peilt Ford in Europa den Abbau von 4000 Stellen an. Weitere 800 davon sind in Grossbritannien und 300 in anderen EU-Ländern vorgesehen.

In Köln sind die Europazentrale und die Produktion von zwei Elektroauto-Modellen angesiedelt. Nach Betriebsratsangaben hat Ford derzeit rund 11'500 Stellen – das hiesse, dass dort etwa jede vierte Ford-Stelle gestrichen werden könnte.

Im PKW-Segment habe Ford in den vergangenen Jahren hohe Verluste gemacht, hiess es von dem Unternehmen. In diesem Segment seien die Kosten der Umstellung auf Elektroautos hoch. Ausserdem verwies das Unternehmen auf Stromer-Konkurrenten und strenge CO 2 -Emissionsziele. Solche Vorgaben sind aus Sicht von Ford ein Hemmschuh für das separate Geschäft mit Verbrennungsmotoren.

E-Auto-Nachfrage eingebrochen

Ford steht mit seinen Problemen nicht allein da. Letztlich sind derzeit alle deutschen Autobauer stark unter Druck. Nach dem Wegfall einer staatlichen Elektroauto-Förderung ist die Nachfrage eingebrochen, und auch die lahmende Konjunktur und Jobängste führen zu einer Kaufzurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Ford-Manager Marcus Wassenberg sagte, dass man auch für zukünftige Generationen ein starkes Geschäft in Europa betreiben wolle. «Wir müssen daher schwierige, aber entschlossene Massnahmen zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit von Ford in Europa umsetzen.»

Das Management untermauerte seinen Appell an die Bundespolitik, die Marktbedingungen zu verbessern. In Deutschland und Europa fehlten «eine konsistente und klare politische Agenda zur Förderung der Elektromobilität», moniert die Ford-Chefetage.

2018 hatte Ford noch 20'000 Beschäftigte in Köln

Ford hat in den Jahren 2023 und 2024 knapp zwei Milliarden Euro in seinen Kölner Standort investiert, um Elektroautos produzieren zu können. Die Herstellung des Kleinwagen-Verbrennermodells Fiesta wurde eingestellt. Inzwischen rollen in Köln zwei E-Automodelle von Ford vom Band – es sind die ersten Pkw-Serienmodelle aus Europa.

Doch die hohen Erwartungen konnten bislang nicht ansatzweise erfüllt werden. Das Management musste sich neu aufstellen, als Deutschlandchef Martin Sander in diesem Sommer überraschend zu VW wechselte. Andere führende Manager kehrten Ford ebenfalls den Rücken.

Um die Probleme zu lösen, setzt Ford nun weiter auf einen Schrumpfkurs. 2018 hatte der Autobauer noch knapp 20'000 Beschäftigte, Ende 2027 dürften es weniger als die Hälfte davon sein.

