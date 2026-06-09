Alexander Pieper stirbt überraschend mit 42 Jahren. Franke

Trauer beim Aargauer Industriekonzern Franke: Verwaltungsratspräsident Alexander Pieper ist im Alter von 42 Jahren verstorben. Das Unternehmen bestätigte den Todesfall am Dienstag. Pieper stand seit 2023 an der Spitze des Verwaltungsrats des weltweit tätigen Küchen- und Haushalttechnikherstellers.

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Der Industriekonzern Franke trauert um seinen Verwaltungsratspräsidenten Alexander Pieper. Der 1983 geborene Sohn des Firmenpatrons Michael Pieper ist am Samstag in der Schweiz an einem Herzinfarkt verstorben, wie das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. Davor hatte «Inside Paradeplatz» über den Todesfall berichtet.

«Wir sind zutiefst erschüttert über seinen plötzlichen Tod und uns fehlen die Worte», hiess es vom Unternehmen weiter. Weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden.

Die Franke-Gruppe erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von 2,05 Milliarden Franken und beschäftigt weltweit knapp 7600 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist unter anderem im Bereich Küchenbau und Kaffeemaschinen tätig.

Die Familie Pieper zählt zu den reichsten Familien der Schweiz. Das Magazin «Bilanz» schätzte das Vermögen zuletzt auf gegen 5 Milliarden Franken. Die Piper-Familienholding Artemis hält grosse Beteiligungen unter anderem an Feintool, Forbo und Autoneum. Der Firmenpatron Michael Pieper feiert im laufenden Jahr seinen 80. Geburtstag. Der nun verstorbene Sohn Alexander galt als sein designierter Nachfolger.