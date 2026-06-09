Frauen in der Schweiz legen beim Umgang mit Geld grossen Wert auf Sicherheit. Beim Investieren steht für sie die Stabilität klar vor Vermögensaufbau oder Rendite. (Gestellte Aufnahme einer Bankberatung/Symbolbild] Keystone

Krankenkassenprämien, Wohnkosten und Steuern setzen viele Frauen in der Schweiz unter Druck. Laut einer neuen UBS-Studie sehen sich 62 Prozent mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Gleichzeitig investieren viele trotz guter Selbsteinschätzung kaum Geld für den Vermögensaufbau.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 62 Prozent der Frauen in der Schweiz geben an, aktuell vor finanziellen Herausforderungen zu stehen.

Am stärksten belasten Krankenkassenprämien, Steuern und Wohnkosten das Haushaltsbudget.

Viele Frauen schätzen ihren Umgang mit Geld als gut ein, verzichten aber dennoch auf Investitionen. Mehr anzeigen

Finanzielle Fragen prägen den Alltag vieler Frauen in der Schweiz. Das zeigt die am Dienstag veröffentlichte Studie «Frauenperspektiven 2026» der Grossbank UBS und des Forschungsinstituts gfs.bern.

Demnach geben 62 Prozent der befragten Frauen an, aktuell mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert zu sein. 15 Prozent sprechen von grossen finanziellen Problemen, weitere 24 Prozent von moderaten und 23 Prozent von eher kleineren Belastungen. Bei den Männern liegt dieser Anteil deutlich tiefer.

Besonders stark belasten die laufenden Fixkosten. An erster Stelle stehen die Krankenkassenprämien, gefolgt von Steuern und Wohnkosten. Dahinter folgen Ausgaben für den Alltag, Nahrungsmittel, Mobilität und unerwartete Rechnungen.

Sicherheit wichtiger als Rendite

Frauen verbinden Geld vor allem mit Stabilität und Sicherheit. 94 Prozent der Befragten geben an, dass finanzielle Reserven ihnen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.

Entsprechend vorsichtig fällt auch das Anlageverhalten aus. Für 57 Prozent steht beim Investieren die Sicherheit im Vordergrund. Vermögensaufbau nennen 34 Prozent als wichtigstes Ziel, Rendite lediglich 21 Prozent.

Viele verzichten ganz auf Geldanlagen

Rund die Hälfte der Frauen hat nach eigenen Angaben noch nie Geld investiert. Besonders häufig nennen sie fehlende finanzielle Mittel als Grund. Hinzu kommen Unsicherheit und das Gefühl, zu wenig Wissen über Geldanlagen zu besitzen.

Professionelle Beratung oder aktiver Vermögensaufbau bleiben deshalb oft die Ausnahme. Fast drei von zehn Frauen informieren sich laut Studie überhaupt nicht aktiv über Anlagemöglichkeiten.

Wer sich informiert, setzt häufig auf klassische Beratung. Rund 40 Prozent nennen Bankberater als wichtigste Informationsquelle. Jüngere Frauen orientieren sich dagegen häufiger im Freundes- und Familienkreis.

Frauen unterschätzen ihre Fähigkeiten

Auffällig ist, dass viele Frauen ihrem eigenen Umgang mit Geld durchaus vertrauen. Mehr als acht von zehn Befragten schätzen ihre Finanzkompetenz als gut oder sehr gut ein.

Gleichzeitig fragen sich 56 Prozent gelegentlich, ob sie ausreichend für die Zukunft vorsorgen. Finanzielle Herausforderungen begegnen die meisten vor allem mit Sparmassnahmen: 73 Prozent achten stärker auf ihre Ausgaben, 56 Prozent kontrollieren ihr Budget regelmässig.

Für die Studie wurden zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 insgesamt 2037 Personen in der Schweiz befragt, darunter 1014 Frauen. Die Erhebung gilt laut UBS als repräsentativ für die Schweizer Wohnbevölkerung.