  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gesundheitskosten, Miete, Steuern Das sind die grössten Geldsorgen der Schweizerinnen

SDA

9.6.2026 - 10:16

Frauen in der Schweiz legen beim Umgang mit Geld grossen Wert auf Sicherheit. Beim Investieren steht für sie die Stabilität klar vor Vermögensaufbau oder Rendite. (Gestellte Aufnahme einer Bankberatung/Symbolbild]
Frauen in der Schweiz legen beim Umgang mit Geld grossen Wert auf Sicherheit. Beim Investieren steht für sie die Stabilität klar vor Vermögensaufbau oder Rendite. (Gestellte Aufnahme einer Bankberatung/Symbolbild]
Keystone

Krankenkassenprämien, Wohnkosten und Steuern setzen viele Frauen in der Schweiz unter Druck. Laut einer neuen UBS-Studie sehen sich 62 Prozent mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Gleichzeitig investieren viele trotz guter Selbsteinschätzung kaum Geld für den Vermögensaufbau.

Keystone-SDA

09.06.2026, 10:16

09.06.2026, 10:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 62 Prozent der Frauen in der Schweiz geben an, aktuell vor finanziellen Herausforderungen zu stehen.
  • Am stärksten belasten Krankenkassenprämien, Steuern und Wohnkosten das Haushaltsbudget.
  • Viele Frauen schätzen ihren Umgang mit Geld als gut ein, verzichten aber dennoch auf Investitionen.
Mehr anzeigen

Finanzielle Fragen prägen den Alltag vieler Frauen in der Schweiz. Das zeigt die am Dienstag veröffentlichte Studie «Frauenperspektiven 2026» der Grossbank UBS und des Forschungsinstituts gfs.bern.

Demnach geben 62 Prozent der befragten Frauen an, aktuell mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert zu sein. 15 Prozent sprechen von grossen finanziellen Problemen, weitere 24 Prozent von moderaten und 23 Prozent von eher kleineren Belastungen. Bei den Männern liegt dieser Anteil deutlich tiefer.

Besonders stark belasten die laufenden Fixkosten. An erster Stelle stehen die Krankenkassenprämien, gefolgt von Steuern und Wohnkosten. Dahinter folgen Ausgaben für den Alltag, Nahrungsmittel, Mobilität und unerwartete Rechnungen.

Sicherheit wichtiger als Rendite

Frauen verbinden Geld vor allem mit Stabilität und Sicherheit. 94 Prozent der Befragten geben an, dass finanzielle Reserven ihnen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.

Entsprechend vorsichtig fällt auch das Anlageverhalten aus. Für 57 Prozent steht beim Investieren die Sicherheit im Vordergrund. Vermögensaufbau nennen 34 Prozent als wichtigstes Ziel, Rendite lediglich 21 Prozent.

Viele verzichten ganz auf Geldanlagen

Rund die Hälfte der Frauen hat nach eigenen Angaben noch nie Geld investiert. Besonders häufig nennen sie fehlende finanzielle Mittel als Grund. Hinzu kommen Unsicherheit und das Gefühl, zu wenig Wissen über Geldanlagen zu besitzen.

Professionelle Beratung oder aktiver Vermögensaufbau bleiben deshalb oft die Ausnahme. Fast drei von zehn Frauen informieren sich laut Studie überhaupt nicht aktiv über Anlagemöglichkeiten.

Wer sich informiert, setzt häufig auf klassische Beratung. Rund 40 Prozent nennen Bankberater als wichtigste Informationsquelle. Jüngere Frauen orientieren sich dagegen häufiger im Freundes- und Familienkreis.

Frauen unterschätzen ihre Fähigkeiten

Auffällig ist, dass viele Frauen ihrem eigenen Umgang mit Geld durchaus vertrauen. Mehr als acht von zehn Befragten schätzen ihre Finanzkompetenz als gut oder sehr gut ein.

Gleichzeitig fragen sich 56 Prozent gelegentlich, ob sie ausreichend für die Zukunft vorsorgen. Finanzielle Herausforderungen begegnen die meisten vor allem mit Sparmassnahmen: 73 Prozent achten stärker auf ihre Ausgaben, 56 Prozent kontrollieren ihr Budget regelmässig.

Für die Studie wurden zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 insgesamt 2037 Personen in der Schweiz befragt, darunter 1014 Frauen. Die Erhebung gilt laut UBS als repräsentativ für die Schweizer Wohnbevölkerung.

Meistgelesen

Ein Kanton zahlt viermal mehr als alle anderen
Die grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu
Knatsch um Milliarden – jetzt droht der AHV-Scherbenhaufen

Mehr aus dem Ressort

Erstmals seit Ende März. Benzinpreise sinken unter die Marke von 2 Franken

Erstmals seit Ende MärzBenzinpreise sinken unter die Marke von 2 Franken

Rekord im Finanzausgleich. Ein Kanton zahlt viermal mehr als alle anderen

Rekord im FinanzausgleichEin Kanton zahlt viermal mehr als alle anderen

Trotz Iran-Krieg. Deutsche Exporte im April gestiegen

Trotz Iran-KriegDeutsche Exporte im April gestiegen