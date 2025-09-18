  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bei gleicher oder besserer Qualifikation Frauen werden bei Beförderungen systematisch übergangen

SDA

18.9.2025 - 06:15

Immer noch die Regel: Frauen sind in Führungspositionen auch in der Schweiz noch deutlich unterrepräsentiert. (Symbolbild)
Immer noch die Regel: Frauen sind in Führungspositionen auch in der Schweiz noch deutlich unterrepräsentiert. (Symbolbild)
Bild: Keystone/dpa/Bernd von Jutrczenka

Bei Beförderungen werden Frauen in Schweizer Unternehmen häufig übergangen, obwohl sie mindestens gleich gut wie Männer qualifiziert sind. Auch Teilzeitarbeit spielt in dieser Thematik eine wichtige Rolle.

Keystone-SDA

18.09.2025, 06:15

18.09.2025, 06:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Während Frauen und Männer in Nicht-Kaderpositionen in der Schweiz noch fast gleich stark vertreten sind, wandelt sich das Bild bei der ersten Beförderung schlagartig.
  • Hier werden Frauen systematisch weniger stark berücksichtigt, obwohl sie mindestens gleich gut qualifiziert sind wie Männer.
  • Dies geht aus dem «Gender Intelligence Report 2025» hervor, der von dem auf Gleichstellung spezialisierten Wirtschaftsverband Advance und der Universität St. Gallen erarbeitet wurde.
Mehr anzeigen

Während Frauen und Männer in Nicht-Kaderpositionen in der Schweiz noch fast gleich stark vertreten sind, wandelt sich das Bild bei der ersten Beförderung schlagartig. Hier werden Frauen systematisch weniger stark berücksichtigt, obwohl sie mindestens gleich gut qualifiziert sind wie Männer. Dies geht aus dem «Gender Intelligence Report 2025» hervor, der von dem auf Gleichstellung spezialisierten Wirtschaftsverband Advance und der Universität St. Gallen erarbeitet wurde.

Deutliche Unterschiede zwischen den Branchen

Zwischen den einzelnen Branchen zeigen sich aber grosse Unterschiede. Konkret werden laut der am Donnerstag veröffentlichten Studie Frauen in sechs von neun untersuchten Branchen «deutlich seltener befördert als ihr Anteil an der Belegschaft erwarten liesse.» Am stärksten ausgeprägt ist die Diskrepanz im öffentlichen Sektor (17 Prozentpunkte), der Beratung (15 Prozentpunkte) und im Bankensektor (11 Prozentpunkte).

Im öffentlichen Sektor ist die Diskrepanz laut Ines Hartmann, Direktorin des Competence Centers für Diversity, Disability, and Inclusion (CCDI) an der Universität St. Gallen, vor allem bei der Beförderung in die unteren Kaderstufen ein Problem. Auf höheren Stufen sei der Frauenanteil an den Beförderungen etwas höher. Zudem würden häufiger externe Personen auf Kaderstellen rekrutiert und nicht von der unteren Ebene befördert.

Aber auch im Bereich Gesundheit, wo traditionell viele Frauen arbeiten, sind Frauen mit 9 Prozentpunkten im Kader klar unterrepräsentiert. Benachteiligt würden hier nicht nur Krankenschwestern, sondern auch «viele Ärztinnen blieben auf der Strecke», ordnete Hartmann weiter ein.

Pharma und Tech-Industrie ausgeglichen

Ausgeglichen ist das Verhältnis dagegen im Bereich Pharma und Medizintechnik, wie auch in der Tech-Industrie. Laut Hartmann gewichtet die Pharma-Branche das Thema Gleichstellung schon lange hoch. Zudem helfe die starke internationale Ausrichtung der Firmen.

Etwas anders sei der Fall der Tech-Industrie gelagert, wo nur vergleichsweise wenige Frauen arbeiten. Hier würden Unternehmen auf die wenigen Frauen «achten und sie bewusst befördern». Zudem seien Frauen etwa in Tech-Firmen häufiger in Bereichen wie Finanzen oder dem HR tätig und können dort auch aufsteigen, selbst wenn sie keinen technischen Beruf ausüben.

Im Sektor «ICT und Media» sind Frauen mit 15 Prozentpunkten sogar klar überrepräsentiert. Jedoch war die Basis der untersuchten Firmen hier nur vergleichsweise klein. Einige Ausreisser hätten hier das «Bild verzerrt», ordnete Hartmann weiter ein. So bestünden gerade die unteren Kaderstufen oft nur aus wenigen Personen und eine Beförderung habe daher schon einen grossen Einfluss auf das Ergebnis.

Teilzeit oft ein entscheidender Faktor

Besonders häufig werden Personen bei Beförderungen übergangen, die in Teilzeit arbeiten. Gemäss der Studie liegt die Schwelle bei einem Pensum von 80 Prozent. Darunter finden fast keine Beförderungen mehr statt. «Teilzeit ist eines der grossen Hindernisse», sagt Hartmann. Da Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, seien sie entsprechend auch stärker betroffen.

Ebenso ist Teilzeit gerade auch im öffentlichen Sektor oder dem Gesundheitswesen stärker verbreitet. Dagegen würden Personen in der Pharmabranche häufiger in Vollzeit arbeiten, was auch einen Teil der Unterschiede erkläre.

Arbeitnehmende stufen Gleichstellung hoch ein

Bei einer Befragung unter berufstätigen Personen gaben 61 Prozent an, dass sie die Faktoren Chancengleichheit, Inklusion und Diversität als sehr wichtig einschätzen. Jedoch glaubt nur knapp ein Viertel, dass auch ihr Arbeitgeber diese Punkte hoch gewichtet. «Hier klafft eine riesige Lücke zwischen Anspruch und Realität», sagte Hartmann weiter.

Ferner gaben 27 Prozent an, dass sie bereit wären zu einem Arbeitgeber mit höheren Gleichstellungsstandards zu wechseln. Hochgerechnet auf die ganze Schweiz kommen die Studienautoren damit auf «Fluktuationskosten» von 5 Milliarden Franken.

Die Studie basiert auf der Analyse von 376'000 anonymisierten Mitarbeitenden-Daten von über 90 Unternehmen, die rund 7 Prozent der Schweizer Erwerbsbevölkerung ausmachen. Zudem wurden 600 Arbeitnehmende separat befragt.

Frauen in Chefetagen – Teil 3/4 // «Gleichberechtigung ist wichtig – auf beiden Seiten»

Frauen in Chefetagen – Teil 3/4 // «Gleichberechtigung ist wichtig – auf beiden Seiten»

Evelyn Mauch ist unter anderem Mitgründerin des Vereins «Women for the Board». Dabei motiviert sie andere Frauen, Mandate anzunehmen. Wie sie mehr weibliche Führungskräfte in die Unternehmen bringen will, erfährst du im Video.

25.01.2024

Meistgelesen

Trump kündigt Einstufung von Antifa als Terrorgruppe an +++ Obama warnt nach Kirk-Mord: USA an «Scheidepunkt
Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
Bis zu 60 Prozent ungültige Unterschriften – SVP-nahe Firma im Fokus
Expertin: Ungleiche Kooperation zwischen Moskau und Pjöngjang +++ Selenskyj: Russen mangelt es an Kraft für Grossoffensive

Mehr zum Thema

Unternehmerinnen am Weltfrauentag. «Die Gleichberechtigung ist noch nirgends erreicht»

Unternehmerinnen am Weltfrauentag«Die Gleichberechtigung ist noch nirgends erreicht»

SP und die Gleichstellung. «Wie viele Frauen mussten schon für Männer zurückstecken?»

SP und die Gleichstellung«Wie viele Frauen mussten schon für Männer zurückstecken?»

Diskriminierung. Strassen mit Frauennamen muss man in der Schweiz lange suchen

DiskriminierungStrassen mit Frauennamen muss man in der Schweiz lange suchen