Meta will deine Daten für KI verwenden – so schützt du dich

Meta will persönliche Daten von Facebook- und Instagram-Nutzenden für KI-Training verwenden. Wer das nicht will, muss bis Montag widersprechen.

Meta will ab dem 27. Mai 2025 öffentliche Daten von erwachsenen Nutzerinnen und Nutzern auf Facebook und Instagram für das Training seiner Künstlichen Intelligenz verwenden. Ein Gericht hat dies erlaubt, solange Betroffene dem nicht aktiv widersprechen.

Welche Daten betroffen sind, wie das KI-Training abläuft und wie du dich schützen kannst:

Wofür will Meta die Daten nutzen?

Meta will seine KI-Modelle mit möglichst vielen Daten trainieren. So soll zum Beispiel der Chatbot Meta AI verbessert werden, der im Messenger Whatsapp integriert ist. Darüber hinaus arbeitet Meta an weiteren Modellen, etwa Llama, ein sogenanntes grosses Sprachmodell, das etwa über die KI-Plattform Azure AI von Microsoft zugänglich ist.

Welche Daten will Meta nutzen?

Meta will alle öffentlich verfügbaren Informationen verwenden. Dazu gehören etwa die Angaben, die Nutzende von Facebook und Instagram auf ihren Profilen über sich selbst machen, sowie Posts, Fotos, Videos, Kommentare unter anderen Einträgen und Reaktionen wie Likes. «Öffentlich» bedeutet in diesem Fall, dass die Sichtbarkeit der Inhalte nicht bereits in den Profileinstellungen eingeschränkt ist. Zudem will Meta nach eigenen Angaben nur Informationen von Volljährigen verwenden.

Darf Meta das?

Die österreischische Datenschutzorganisation None of Your Business (Noyb) etwa geht davon aus, dass Meta gegen EU-Recht verstösst, indem es die Zustimmung der Nutzenden zur Verwendung ihrer Daten nicht explizit einholt. Stattdessen bleibt ihnen nur das Widerspruchsrecht, sie müssen also selbst aktiv werden.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen reichte einen Eilantrag beim Oberlandesgericht Köln ein, um das am Montag startende KI-Training zu verhindern. Das Gericht lehnte diesen jedoch ab und verwies auf eine entsprechende Einschätzung der für Meta zuständigen irischen Datenschutzbehörde. Es liege kein Verstoss gegen EU-Recht vor.

Warum ist die Nutzung der Daten umstritten?

Über die genaue Verwendung der Daten ist wenig bekannt. Es ist auch nicht klar, ob und wenn ja wie Meta persönliche Daten schützen will oder das überhaupt kann, wenn sie einmal in die KI eingeflossen sind. Hinzu kommt, dass etwa das Llama-Sprachmodell ein Opensource-Modell, also frei zugänglich, ist. «Das bedeutet, dass Meta ein Modell nach der Veröffentlichung kaum zurückrufen oder aktualisieren kann», erklärt Noyb.

Kann ich der Nutzung auch später noch widersprechen?

Laut Meta kann der Datennutzung auch später zu jedem Zeitpunkt widersprochen werden, allerdings sind alle bis dahin von Facebook oder Instagram gespeicherten Daten bereits abgeflossen. Experten halten es nach derzeitigem Stand der Technologie nicht für möglich, Daten nachträglich aus einer KI zu entfernen. Der Datenschutz-Aktivist Marcel Schrems von Noyb sieht deshalb auch einen Verstoss gegen das nach EU-Recht garantierte Recht auf Vergessenwerden.

Wie kann ich der Nutzung meiner Daten widersprechen?

Meta macht es seinen Nutzenden nicht einfach. Für den Widerspruch hat der Konzern ein Formular aufgesetzt, das für Facebook und für Instagram aufgerufen werden kann. Das Feld zur schriftlichen Begründung des Widerspruchs muss nicht ausgefüllt werden.

Das Formular ist auch in den jeweiligen Apps auffindbar, jedoch gut versteckt. In der Instagram-App findet es sich im Unterpunkt «Privacy Center» der Profileinstellungen. In der Facebook-App gibt es im Einstellungsmenü einen Punkt «Datenschutzrichtlinien». Wird für beide Plattformen dieselbe E-Mail-Adresse verwendet, reicht das Ausfüllen des Formulars für eine der beiden.