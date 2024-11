Schweizer Hotelgäste verbringen Hälfte ihrer Zeit auf dem Zimmer

Ein Zimmer im Hotel Schweizerhof in der Stadt Luzern anlässlich des Tags der offenen Hoteltüren im März 2024 . KEYSTONE/Urs Flueeler

Einheimische und Deutsche Hotelgäste in der Schweiz sind Schlafmützen – und fühlen sich in Hotels zu Hause, zeigt eine neue Tourismus-Studie. Sie verbringen im Schnitt über zwölf Stunden täglich in ihrer Ferienunterkunft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweizer und deutsche Touristen in der Schweiz verbringen mehr Zeit im Hotel als französische und britische Gäste.

Das zeigen die Ergebnisse einer von Schweiz Tourismus (ST) und HotellerieSuisse in Auftrag gegebenen Umfrage.

Ganze 62 Prozent der Befragten gaben dabei an, mehr als zwölf Stunden pro Tag im Hotel verbracht zu haben. Mehr anzeigen

Schweizer und deutsche Hotelgäste in der Schweiz sind einer Studie von Schweiz Tourismus (ST) und HotellerieSuisse zufolge besondere Hotelfans: sie verbringen mehr Zeit im Hotel als französische und britische Touristen.

Um zu wissen, wieviel Zeit Reisende in ihren Hotels verbringen, befragte das Genfer Forschungsunternehmen Ipsos Switzerland vergangenen September Personen, die in den letzten zwei Jahren zu Freizeitzwecken in einem Schweizer Hotel übernachtet hatten. Die Umfrage wurde in der Schweiz, in Deutschland, in Grossbritannien sowie Frankreich durchgeführt. Ganze 62 Prozent der Befragten gaben dabei an, mehr als zwölf Stunden pro Tag im Hotel verbracht zu haben.

Einheimische gehen früh ins Bett und schlafen am längsten

Schweizer Touristinnen und Touristen gehen im Durchschnitt am frühsten ins Bett und schlafen am längsten, wenn sie in einem Schweizer Hotel übernachten. Sie halten sich auch deswegen durchschnittlich von allen untersuchten Herkunftsmärkten am längsten im Hotel auf – im Durchschnitt 12 Stunden 50 Minuten.

Deutsche weilen nach den Schweizern über den Tag gerechnet fast gleich lange im Hotel, nämlich 12 Stunden 30 Minuten. Hotelgäste aus Frankreich und Grossbritannien hingegen sind wahre Nachteulen, sie sind abends am meisten ausserhalb ihres Hotels unterwegs, schlafen weniger und kommen so auf weniger als zwölf Stunden im Hotel pro 24 Stunden.

Gäste aus Grossbritannien lieben das Hotel-Tagesprogramm

Als eigentliche Überraschung zeigt die Studie, dass britische Hotelgäste tagsüber auffällig viel Zeit im Hotel verbringen. Während Schweizer Gäste, Deutsche und Franzosen während des Tages das Schweizer Tourismusangebot ausserhalb des Hotels geniessen, bleiben Briten und Britinnen generell auch über den Tag oft im Hotel.

Sie legen besonders viel Wert auf Hotelaktivitäten wie Kulinarik, Wellness, Entspannung, Sport. Solche Aktivitäten finden sich vor allem in Betrieben des oberen Segments in grosser Zahl und Vielfalt. Und genau solche Luxushotels mögen britische Reisende gemäss Studie überdurchschnittlich gerne.

Deutsche legen am meisten Wert auf die Unterkunft

Was für andere Reisende Sehenswürdigkeiten sind, sind für deutsche Urlauberinnen und Urlauber die Schweizer Hotels. Sie geben an, ein Hotel habe für sie bei der Planung ihrer Ferien die gleiche Bedeutung wie die Destination. Auch bezüglich Tourismusattraktionen punkten die Hotels bei den deutschen Gästen: sie finden die Hotels bei der Ferienplanung ähnlich wichtig wie die Sehenswürdigkeiten. Gäste aus Deutschland legen somit mehr Wert auf die Wahl ihrer Unterkunft als Touristen aus den anderen untersuchten Ländern.

Eine grosse Mehrheit aller befragten Hotelgäste in der Schweiz – 73 Prozent – unabhängig ihrer Herkunft, stimmen folgender Aussage zu: «ist die Unterkunft gut, ist auch die Reise gut». Statt bei der Ferienplanung primär auf die Destination zu achten, lohnt es sich gemäss den Studienresultaten, genug Zeit in die Suche nach dem richtigen Hotel mit dem geeigneten Angebot im Haus und dem passenden Bett zu investieren.