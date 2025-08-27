Mitarbeiter fällt auf KI-Buch herein – danach entfernt Galaxus 900 aus Sortiment

Galaxus hat 971 Bücher aus dem Sortiment entfernt. Bei den Titeln handelte es sich um von KI generierte Inhalte, wie der Onlinehändler in einem Beitrag auf seiner Website schreibt.
Die betroffenen Titel reichten von Biografien über prominente Persönlichkeiten bis hin zu Jahrbüchern und Ratgebern. Inhalte und Cover waren mit künstlicher Intelligenz erstellt, häufig auf Basis von zusammenkopierten Textbausteinen und generierten Bildern.
Die Bücher waren auch mit erfundenen Autorennamen versehen. Eine «Luisa Koch» hat so beispielsweise über Lamine Yamal, Eminem, Linkin Park, Amy Winehouse, Erling Haaland, J. D. Vance und Bon Jovi geschrieben.
Für Konsument*innen war so nicht sofort erkennbar, dass es sich um KI-generierte Inhalte handelt.
Ein Galaxus-Mitarbeiter ist darauf hereingefallen
Galaxus selbst wurde auf die KI-Bücher aufmerksam, weil ein Galaxus-Mitarbeiter auf ein solches Buch hereingefallen ist. Daraufhin nahm Galaxus alle Titel des betreffenden Verlags aus dem Sortiment.
Von den Büchern verkauft worden seien eine niedrige zweistellige Zahl, wie Galaxus auf Anfrage von blue News schreibt. Entschädigungen für betroffene Käufer*innen seien nicht geplant.
Bei Millionen von Artikeln und vielen angeschlossenen Lieferanten könne nicht alles kontrolliert werden, erklärt Galaxus. «Bei Büchern ist es besonders schwierig, KI-generierten Inhalt zu identifizieren, ohne jedes einzelne Buch manuell zu überprüfen», heisst es weiter.
