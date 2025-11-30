«Nein, Fredy, Nein»Gantners Zoll-These bringt Bern ins Schleudern
Sven Ziegler
30.11.2025
Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) will klären, welche Rolle Alfred Gantner im US-Zollstreit wirklich spielte. Der Unternehmer spricht von einem verpassten 10-Prozent-Deal – Bundesräte und Seco-Chefin widersprechen klar.
Im Streit um die US-Zölle rückt Unternehmer Alfred Gantner immer stärker ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit. Wie der «SonntagsBlick» (Printausgabe) berichtet, wollen Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK) den Partners-Group-Mitgründer vorladen. Die Aufsichtskommission hat ihre Untersuchung bis Mitte November ausgeweitet – also bis nach dem Besuch jener sechsköpfigen Wirtschaftsdelegation im Weissen Haus, der Gantner selbst angehörte.
Auf einem Podium der FDP Schwyz ging Gantner sogar weiter. Dort sagte er laut CH Media, die Schweiz sei wegen der geplanten «Bilateralen III» in ihrer Aussenhandelspolitik blockiert gewesen. Die EU-Verträge hätten dazu geführt, dass der Bundesrat den amerikanischen Vorschlag habe «abgleichen» wollen – was zusätzliche Zeit gekostet habe. Gantner sprach dabei von acht bis zehn verlorenen Wochen.
Auch Budliger widerspricht Gantner
Diese Darstellung sorgt nun für heftigen Widerspruch – sowohl politisch als auch administrativ. Aussenminister Ignazio Cassis lässt ausrichten, die Unterstellungen seien «abwegig» und entbehrten jeder Grundlage. Justizminister Beat Jans geht noch weiter: «Wer behauptet, ich hätte den US-Deal verzögert mit Blick auf das EU-Paket, erzählt Unwahrheiten.» Der Bundesrat habe durchgehend versucht, die Strafzölle so rasch wie möglich zu reduzieren.
Auch Helene Budliger, die Gantner selbst ins sogenannte «Team Switzerland» geholt hatte, widerspricht Teilen seiner Aussage. An derselben Podiumsdiskussion stellte sie klar, der Entwurf mit den USA sei nicht bereits im Mai, sondern erst Anfang Juli bereit gewesen. Und die Behauptung, die EU-Verträge hätten die Schweiz ausgebremst, kommentierte sie mit einem deutlichen «Nein, Fredy, nein». Die Schweiz habe zuvor mehrfach Freihandelsabkommen schneller abgeschlossen als die EU – Rücksichtnahmen seien nicht der Grund für die Verzögerungen.
Für zusätzliche Brisanz sorgt die Frage, wie eng die Wirtschaftsdelegation mit dem Bund abgestimmt war. Die Gruppe überreichte US-Präsident Donald Trump im Oval Office unter anderem einen Goldbarren und eine Rolex-Tischuhr – ein Vorgang, der inzwischen Strafanzeigen ausgelöst hat.