Der Preis für europäisches Erdgas ist nach einer vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg deutlich gefallen. Die massgeblichen Future-Kontrakte sanken am Mittwoch um bis zu 20 Prozent. (Im Bild ein LNG-Tanker) Keystone

Die vereinbarte Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA hat die Energiemärkte aufatmen lassen. Der europäische Erdgaspreis verzeichnete am Mittwoch den grössten Tagesverlust seit über zwei Jahren – ob die Erholung anhält, ist aber noch offen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der europäische Erdgaspreis ist nach der Iran-Waffenruhe am Mittwoch um bis zu 20 Prozent gefallen – der grösste Tagesverlust seit über zwei Jahren.

Die Strasse von Hormus, durch die normalerweise ein Fünftel des weltweiten Erdöls und Flüssiggases fliesst, soll im Rahmen der Waffenruhe wieder geöffnet werden.

Experten warnen jedoch, dass entscheidend sein wird, ob der weltgrösste LNG-Hub in Katars Ras Laffan tatsächlich wieder in Betrieb geht und Schiffe die Durchfahrt gestattet bekommen. Mehr anzeigen

Der Preis für europäisches Erdgas ist nach einer vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg deutlich gefallen. Die massgeblichen Future-Kontrakte sanken am Mittwoch um bis zu 20 Prozent. Das bedeutet den grössten Tagesverlust seit über zwei Jahren.

An der Börse in Amsterdam sank die Notierung für den richtungsweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat zuletzt um 17 Prozent auf 44,13 Euro je Megawattstunde (MWh). Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vor mehr als fünf Wochen war der Gaspreis auf bis zu 74 Euro geklettert.

Weitere Eskalation bleibt vorerst aus

Der Iran und die USA einigten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Strasse von Hormus. Teheran erklärte, eine sichere Passage durch die Strasse von Hormus sei durch Koordination mit den Streitkräften des Landes möglich, Details des Abkommens wurden jedoch nicht bekanntgegeben.

Die nahezu vollständige Schliessung der Wasserstrasse – durch die normalerweise ein Fünftel des weltweiten Erdöls und Flüssiggases transportiert wird – hat die Kraftstoffpreise in die Höhe getrieben. Mit der jetzt vereinbarten Waffenruhe gaben auch die Ölpreise deutlich nach. «An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt», schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus.

Lieferungen aus Katars entscheidend

Grundsätzlich habe sich bisher wenig geändert, betonte hingegen Tom Marzec-Manser, Europa-Direktor für Gas und Flüssiggas (LNG) beim Beratungsunternehmen Wood Mackenzie.

«Abgesehen von den im Golf festsitzenden, beladenen LNG-Tankern – die möglicherweise immer noch Schwierigkeiten haben werden, abzufahren, wenn die Strasse nicht wirklich geöffnet ist – ist die Wiederinbetriebnahme von Katars Ras Laffan das Entscheidende», sagte er. Marzec-Manser bezieht sich auf den weltgrössten LNG-Hub, der durch Angriffe beschädigt wurde.

Der Markt dürfte nun genau beobachten, welche Schiffe die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus wagen und wie sie sich dabei schlagen. Anfang dieser Woche brachen zwei katarische LNG-Tanker ihre Versuche ab, die Wasserstrasse zu passieren, nachdem sie keine Genehmigung von iranischen Beamten erhalten hatten.