Marathon-Prozess in Zürich – dann platzt dem Richter der Kragen

Der angebliche Milliardär Ahsan Ali Syed soll weltweit Unternehmer um 26 Millionen Franken betrogen haben. Vor dem Bezirksgericht Zürich zieht sich die Anhörung zur Geduldsprobe – und lässt viele Fragen offen.

Der Prozess am Bezirksgericht Zürich im mutmasslichen Millionenbetrugs-Fall hätte eigentlich eine kurze Sache werden sollen. Doch das Gerichtsverfahren entwickelt sich zu einem Marathon der Zahlen, Geldbeträge, Namen, Dokumenten und einem Beschuldigten, dessen Anhörung vor Gericht zehn Stunden dauert.

Der Fall hängt eigentlich an einem seidenen Faden. Aussage gegen Aussage plädiert die Verteidigung und fordert den Angeklagten freizusprechen. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, Ahsan Ali Syed ist schuldig und soll für 7 Jahre ins Gefängnis.

Syed soll 26 Millionen Franken ergaunert haben

Aber von Anfang an: Ahsan Ali Syed, ein vermeintlicher Milliardär, soll in Not geratene Geschäftsleute mit günstigen Grosskrediten gelockt haben. Von 2008 bis 2011 soll Syed sich insgesamt etwa 26 Millionen Franken erschlichen haben – durch Vorauszahlungen für Kredite, die nie ausbezahlt wurden. Das meiste Geld soll schliesslich auf Konten bei der Credit Suisse in Zürich gelandet sein.

Im Ganzen klagen 16 geschädigte Unternehmen gegen Syed. Diese verteilen sich über den ganzen Globus. Hauptsächlich wirtschafteten die Firmen aber in Australien, Neuseeland, im Nahen Osten und in den USA. Bis heute behaupten die Geschädigten, das Geld, welches ihnen zustehen würde, nie gesehen zu haben. Die Zinsen haben sie dennoch gezahlt.

Eine Anhörung ohne Ende

Vor Gericht wird Syed während 10 Stunden angehört. Das Problem: Jeder Satz muss von einer Dolmetscherin vor Gericht übersetzt werden, ebenso die Fragen des Richters, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung an den Beschuldigten. Das zieht die Anhörung in die Länge. Und auch Syed macht es den Anwesenden nicht gerade einfach mit seinen Antworten. Auf einfache Ja-Nein-Fragen antwortet er bisweilen mit einem Monolog von bis zu 15 Minuten.

Immer wieder stützt er sich in seinen Antworten auf Dokumente, E-Mails, Zitate von Geschäftspartnern und Zahlen. Eine eigene Antwort in seinen eigenen Worten erhält das Gericht selten.

Was das Verfahren erschwert: Von 2011 bis 2019 haben die Behörden von Bahrain ein Verfahren gegen Syed angefochten. Der Angeklagte sagt: «Ich lese ihnen gerne das Urteil von Bahrain vor.» Der Richter unterbindet und meint: «Es ist die Aufgabe der Verteidigung ein Plädoyer vorzutragen, Sie sollen einfach auf meine Fragen antworten.»

Die Anhörung dauert weiter an. Der Richter will zu jeder geschädigten Partei die Meinung von Syed wissen. Dieser nimmt sich immer Akten und Dokumente, die vor seinem Verteidiger liegen. Die Luft wird langsam dick im Gerichtssaal. Die Dolmetscherin bittet um eine Pause. Der Raum atmet auf, als hätten auch die Medienschaffenden und die Staatsanwaltschaft auf eine Pause gewartet.

Kurz vor 20 Uhr wird es dann nochmals laut im Saal. Die Richter sind müde und wollen nun eine simple Antwort vom Angeklagten. Dieser greift erneut zu den Dokumenten. Da unterbricht ihn der Richter. «Beantworten Sie meine Frage. Die Dokumente haben wir auch. Ich will Ihre Meinung hören.»

Der Angeklagte habe systematisch Nebel verbreitet

Um 20.07 Uhr beendet das Gericht die Anhörung. Am Donnerstag soll die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft den Beschuldigten anhören.

Zum Entsetzten der Anwesenden dauert die Anhörung der Verteidigung von 08.15 bis 11.00 Uhr – fast drei Stunden. Dann will der Richter das Plädoyer der Staatsanwaltschaft noch vor dem Mittag durchbringen. Der Fall sei klar, sagte der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer am Donnerstag. Der Beschuldigte Syed habe mit seinen widersprüchlichen Aussagen systematisch Nebel verbreitet – sowohl in der Einvernahme als auch in der zehntägigen Anhörung vor dem Prozess. Nun fordert die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Freiheitsstrafe sowie eine fünfjährige Landesverweisung.

Im Zentrum des Falls stehen mehrere Unternehmer, die Syed um ihr gesamtes Vermögen gebracht haben soll. Der Staatsanwalt schilderte eindringlich, wie tief das Leid der Geschädigten geht: Einer der Geschäftsführer habe beim Verhör geweint. Ein anderes Opfer verlor seinen Job, musste sein Haus verkaufen – und sieht gar den Tod seines Bruders in Zusammenhang mit dem Betrug.

«Ich bin nicht schuldig»

Die Verteidigung plädiert auf unschuldig und widerspricht jeglicher Anklage seitens der Staatsanwaltschaft. Dann folgt das Schlusswort des Angeklagten.

Er sagt: «Zuerst will ich dem Gericht danken, dass sie mich für zwei Tage angehört haben. Ich will mich für die Wiederholungen und langen Ausführungen entschuldigen. Ich bin nicht schuldig, ich habe nichts falsch gemacht.»

Wie der Fall ausgehen wird, wird sich nächste Woche zeigen. Das Bezirksgericht Zürich will am Mittwoch das Urteil eröffnen. Dem Angeklagten drohen bis zu 7 Jahre Haft.