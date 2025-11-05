Trotz dem Zollhammer von US-Präsident Donald Trump blickt die Schweizer Wirtschaft wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Die Geschäftslage der hiesigen Unternehmen hat sich im Oktober deutlich aufgehellt.
Der KOF-Geschäftslageindikator habe wieder den Stand vom Juli erreicht, also von vor der Erhöhung der US-Zölle auf Schweizer Importe, teilte das KOF Institut der ETH Zürich am Mittwoch in einem Communiqué mit. Damit geht es nach dem Taucher im August, als Trump seine Strafzölle für Schweizer Importe auf 39 Prozent erhöht hatte, weiter aufwärts. Bereits im September hatte es einen Trend nach oben gegeben.
Auch die Erwartungen der Unternehmen für die Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr seien wieder zuversichtlicher. «Per saldo sind die Erwartungen so positiv wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Die Schweizer Wirtschaft fasst wieder Tritt», schrieben die Konjunkturforscher. Dies geht aus der Konjunkturumfrage der KOF bei circa 4500 Unternehmen hervor.
Industrie in bester Lage seit 2 Jahren
Besonders in der Industrie zeige sich eine markant günstigere Geschäftslage im Oktober nach dem kräftigen Rückschlag im August. Damit bleibe die Lage zwar weiterhin trübe, aber bei weitem nicht mehr so unterkühlt wie im August oder September, schrieb das KOF Institut. Letztmals besser war der Geschäftsindikator im August 2023.
Auch bei ihren Erwartungen für die Geschäftsentwicklung in der nächsten Zeit seien die Industriefirmen insgesamt nicht mehr so pessimistisch wie im August und September.
Allerdings zeigt sich die Welt zweigeteilt: Während die Wettbewerbsposition der Schweizer Unternehmen innerhalb der EU weniger stark unter Druck steht als bisher, verschlechtert sie sich auf den Märkten ausserhalb der EU deutlich.
US-Geschäft unter Druck
Damit zeigt die Zollkeule von Trump doch Wirkung: Bei Unternehmen mit einem ausgeprägten US-Geschäft erodiere die Ertragslage, hiess es. Die Geschäftslage sei ebenfalls sehr ungünstig.
Auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren die Unternehmen mit einer vermehrten Drosselung ihrer Produktion. Auch die Auslastung der technischen Kapazitäten sank weiter.
Immerhin rechnen die Firmen mit Blick auf die kommenden drei Monate häufiger mit einer Belebung der Nachfrage als bisher. Dennoch bleiben sie bei ihren Planungen für den Vorprodukteeinkauf und die Produktion vorsichtig, wenn auch nicht mehr ganz so zurückhaltend wie bislang. Beim Personal wird eher reduziert.
Kleine Detailhändler im Aufwind
Im Detailhandel hat sich die Geschäftslage im Oktober leicht verbessert. Insgesamt bleibe sie befriedigend. Besonders kleine Detailhändler berichten von einer vergleichsweise günstigen Situation. Die Kundenzahlen und der Warenabsatz seien nicht mehr so negativ wie im Vormonat, hiess es weiter.
Im Gastgewerbe setzt sich die vorsichtige Erholung fort. Besonders in den grossen Städten helle sich die Geschäftslage auf, während sie sich in den Berggebieten und den Seeregionen leicht eintrübe, schrieb die KOF. Dabei geht es den Hotels besser als den Gastrobetrieben.
Bau unter Druck
Im Baugewerbe trübt sich die aktuelle Geschäftslage hingegen ein. «Während der Projektierungsbereich im Aufwind ist, erhält das Baugewerbe einen Dämpfer», schrieb die KOF. Dagegen helle sich der Ausblick deutlich auf. Die Zuversicht für die Geschäftsentwicklung in den nächsten sechs Monaten sei so gut wie noch nie seit der Coronapandemie.
In der Finanzbranche ist die Situation uneinheitlich: Die Banken bewerten ihre aktuelle Geschäftslage ungünstiger, zeigen sich für die kommenden Monate jedoch zuversichtlicher. Derweil bleiben die Versicherungen trotz einer leichten Korrektur ihrer Geschäftserwartungen optimistisch.
Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU
Der Schweizerische Gewerbeverband erwartet für die KMU in den kommenden zwölf Monaten eine wirtschaftliche Verschlechterung oder eine Stagnation. Das zeigte das KMU-Barometer des Verbands.
Besonders belastend seien die Bürokratie, der Fachkräftemangel und die immer restriktivere Raumplanung, sagten Vertreter des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) am Dienstag in Bern an einem Medienanlass. Eine weitere Sorge für das Gewerbe sei der fehlende Nachwuchs.
Der SGV stützte seine Erkenntnisse auf eine Umfrage, an welcher seine Kantonalsektionen teilnahmen.
04.11.2025
Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?
Klimawandel und Wanzenbefall: Im Heimatland des Nuss-Nougat-Aufstrichs ist die Ernte so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Experten erwarten noch höhere Preise. Kommt die Rettung aus China?
01.11.2025
Alltag im Waffenstillstand: Frust über Bargeldmangel in Gaza
STORY: Seit drei Wochen ist der Waffenstillstand zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen in Kraft. Auch wenn es seitdem vereinzelt zu gegenseitigem Beschuss gekommen ist – die ständige Angst vor Luftangriffen hat nachgelassen, nun geht es für die Menschen in dem grossflächig zerstörten Palästinensergebiet darum, ihren Alltag neu zu organisieren. Zum Beispiel beim Versuch, Geld abzuheben. «Früher dauerte ein Vorgang bei der Bank weniger als eine Stunde», sagt diese Frau, «heute kann es zehn Stunden dauern, wenn man überhaupt an die Reihe kommt. Man braucht zwei oder drei Tage, um hin und her zu laufen, verbringt sein ganzes Leben damit, dort zu stehen, und am Ende bekommt man nur 400 oder 500 Schekel. Was kann man damit bei den unglaublich hohen Preisen von heute kaufen?» Mit den umgerechnet rund 100 bis 130 Euro könne man sich kaum etwas leisten, klagt die siebenfache Mutter. Der Mangel an Bargeld in den Banken sorgt für Frust. Manche greifen auf App-Dienste zurück, allerdings zu hohen Gebühren. «Die Händler verkaufen Dir Dein Gehalt für 30, 35 oder 40 Prozent – so sieht unser Leben mittlerweile aus.» Viele Banknoten und Münzen haben den zweijährigen Krieg, der durch den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst wurde, nicht ohne Schäden überstanden. Diese Frau macht Geldscheine wieder verkehrsfähig. Mit den umgerechnet rund fünf bis sechs Euro, die sie damit verdiene, könne sie Brot kaufen, sagt sie. Während des Krieges haben viele Menschen in Gaza Arbeitsplätze und Häuser verloren, ihre Ersparnisse aufgebraucht oder ihren Besitz verkauft, um Lebensmittel, Zelte und Medikamente zu kaufen. Einige mussten auf Tauschhandel zurückgreifen, um über die Runden zu kommen. Die Frage der Bargeldversorgung für Gaza ist in dem 20-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges nicht enthalten. Die zuständige israelische Militärbehörde Cogat reagierte nicht unmittelbar auf eine Reuters-Anfrage, ob und wann Banknoten wieder eingeführt werden dürfen.
31.10.2025
Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU
Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?
Alltag im Waffenstillstand: Frust über Bargeldmangel in Gaza